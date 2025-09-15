A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Dino bloqueia emendas Pix suspeitas de fraude em nove municípios

A decisão também prevê o encaminhamento dos casos à Polícia Federal para apuração.

Por Fernanda Pereira

15/09/2025 às 12:04

Ver resumo
Dino bloqueia emendas Pix suspeitas de fraude em nove municípios

Foto: Divulgação/STF

Notícias do Brasil – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinou a suspensão do envio de emendas Pix para municípios onde foram encontradas irregularidades pela Controladoria-Geral da União (CGU). A decisão, assinada nesta segunda-feira (15), também prevê o encaminhamento dos casos à Polícia Federal para apuração.

PUBLICIDADE

Segundo a auditoria, entre 2020 e 2024 foram distribuídos R$ 17,5 bilhões nesse tipo de repasse, que dispensa convênios ou análise técnica prévia. Entre os 200 municípios que mais receberam recursos, nove dos dez primeiros apresentaram problemas. Apenas São Paulo (SP) obteve conformidade total.

Foram identificados casos de superfaturamento, contratos com empresas sem capacidade comprovada, execução fora das especificações, obras paralisadas e até desvio da finalidade prevista. As irregularidades ocorreram em cidades como Rio de Janeiro (RJ), São João de Meriti (RJ), Macapá (AP), Camaçari (BA), Coração de Maria (BA), Iracema (RR) e São Luiz do Anauá (RR).

PUBLICIDADE

Leia mais em: Moraes manda soltar garçonete condenada pelo 8/1 após ser deportada dos EUA

O ministro destacou que a continuidade das auditorias é necessária para “separar o joio do trigo, evitar injustiças, possibilitar o exercício pleno do direito de defesa e aplicar as sanções cabíveis após o devido processo legal”.

As investigações seguirão no STF por envolver parlamentares e poderão ser remetidas a instâncias inferiores posteriormente.

Além das fraudes, a CGU já havia identificado uso das emendas para compra de armamentos em diferentes municípios. Pelo menos oito cidades direcionaram parte dos valores para equipar guardas municipais com pistolas, fuzis, carabinas e espingardas. Hortolândia (SP) foi a que mais adquiriu armas: 93 no total, sendo 90 pistolas e três carabinas, com recursos de R$ 427 mil.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Esporte

“Sou responsável pelo que falo”, diz técnico Rafael Belleza após ser demitido do Manaus FC por comentário sobre morte de Charlie Kirk

A declaração de Belleza, feita em uma publicação do Portal AM POST.

há 5 minutos

Brasil

Moraes manda soltar garçonete condenada pelo 8/1 após ser deportada dos EUA

Cristiane chegou ao Brasil junto com 102 brasileiros deportados após percorrer cinco países.

há 23 minutos

Política

Vereadores de Manaus manifestam indignação sobre agressão de oficial de justiça a criança de 8 anos: ‘Não pode ficar impune’

A agressão resultou na perfuração do tímpano da criança e gerou indignação entre parlamentares e a sociedade.

há 32 minutos

Amazonas

Seduc abre inscrições para Provão Eletrônico da EJA em cinco municípios do interior do Amazonas

Provas serão aplicadas entre os dias 22 e 26 de setembro, nos municípios de Codajás, Tabatinga, Tefé, Presidente Figueiredo e Parintins.

há 50 minutos

Amazonas

Três dias de Laudo Azul do deputado Mário César Filho transformam vidas em Manaus: “Uma vitória para cada mãe”

O parlamentar vê o Laudo Azul como um compromisso com o povo do Amazonas.

há 51 minutos