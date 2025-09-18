A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Dino determina abertura de inquérito da PF contra Bolsonaro e aliados por gestão da pandemia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros 23 aliados passam a ser formalmente investigados por suspeitas de crimes contra a administração pública

Por Jonas Souza

18/09/2025 às 13:32

Ver resumo

Notícias do Brasil  – O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (18/9) que a Petição nº 10.064/DF seja convertida em inquérito policial pela Polícia Federal (PF). A decisão atende a um pedido da própria PF, que solicitou aprofundar as investigações baseadas nas conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.

PUBLICIDADE

Leia mais: Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros 23 aliados passam a ser formalmente investigados por suspeitas de crimes contra a administração pública. De acordo com Dino, a CPI apresentou fortes indícios de irregularidades envolvendo contratos públicos durante a pandemia.

PUBLICIDADE

“Notadamente em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de ‘fachada’ para prestação de serviços genéricos ou fictícios, dentre outros ilícitos mencionados no relatório da CPI”, registrou o ministro em sua decisão.

A PF terá prazo inicial de 60 dias para conduzir diligências, que incluem oitivas dos investigados e demais medidas necessárias.

Entre os alvos do inquérito, além de Jair Bolsonaro, estão o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL), o vereador Carlos Bolsonaro (PL), a deputada federal Bia Kicis (PL), a deputada Carla Zambelli (PL), o blogueiro Allan dos Santos, o ex-assessor Filipe Martins e o empresário Luciano Hang.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

Influenciador com 300 mil seguidores é preso em Brasília por extorsão de políticos

Segundo as investigações, o influenciador teria exigido R$ 100 mil de políticos para não publicar conteúdos difamatórios em suas redes sociais.

há 3 minutos

Manaus

Frente Parlamentar em Defesa de Pessoas com TEA é criada em Manaus para ampliar inclusão e direitos

Iniciativa busca fortalecer políticas públicas de inclusão, saúde, educação e acessibilidade.

há 5 minutos

Amazonas

Homem é preso suspeito de queimar enteada de 6 anos com água quente em Manaus

Criança foi atendida no Hospital da Criança e liberada; caso é investigado pela Depca

há 17 minutos

Mundo

Presidente da França, Emmanuel Macron vai provar na justiça que não está casado com um homem; entenda

A ação busca contestar publicamente declarações feitas por Candace Owens.

há 20 minutos

Amazonas

Polícia Militar apreende armas caseiras, munições e drogas em Boca do Acre

Operação da 5ª CIPM resultou na apreensão de armamento e entorpecentes abandonados por suspeito durante fuga em área de mata

há 25 minutos