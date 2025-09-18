Dino determina abertura de inquérito da PF contra Bolsonaro e aliados por gestão da pandemia

Notícias do Brasil – O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (18/9) que a Petição nº 10.064/DF seja convertida em inquérito policial pela Polícia Federal (PF). A decisão atende a um pedido da própria PF, que solicitou aprofundar as investigações baseadas nas conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros 23 aliados passam a ser formalmente investigados por suspeitas de crimes contra a administração pública. De acordo com Dino, a CPI apresentou fortes indícios de irregularidades envolvendo contratos públicos durante a pandemia.

“Notadamente em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de ‘fachada’ para prestação de serviços genéricos ou fictícios, dentre outros ilícitos mencionados no relatório da CPI”, registrou o ministro em sua decisão.

A PF terá prazo inicial de 60 dias para conduzir diligências, que incluem oitivas dos investigados e demais medidas necessárias.

Entre os alvos do inquérito, além de Jair Bolsonaro, estão o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL), o vereador Carlos Bolsonaro (PL), a deputada federal Bia Kicis (PL), a deputada Carla Zambelli (PL), o blogueiro Allan dos Santos, o ex-assessor Filipe Martins e o empresário Luciano Hang.