Direita e esquerda protestam em Brasília durante o desfile de 7 de Setembro

STF não aparece.

Por Beatriz Silveira

07/09/2025 às 10:04

Notícias do Brasil –  O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro, realizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, teve início às 9h10 deste domingo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu a solenidade passando em revista às tropas a bordo do Rolls Royce presidencial.

O evento reuniu milhares de pessoas nas arquibancadas para acompanhar as apresentações do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que exibiram parte do poderio militar brasileiro. Paralelamente, manifestações de grupos de direita e esquerda ocorreram em diferentes pontos da capital, refletindo a divisão política no país.

A cerimônia contou com a presença de 30 ministros de Estado, além do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Entre os que marcaram presença, destacam-se nomes como Marina Silva (Meio Ambiente), Geraldo Alckmin (Indústria), Simone Tebet (Planejamento), José Múcio (Defesa) e Margareth Menezes (Cultura). O assessor-chefe da Presidência, Celso Amorim, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também compareceram.

Leia também: Flanelinha portando arma fogo foi interceptado e retirado do perímetro do Sou Manaus 2025, diz prefeito David Almeida

No entanto, algumas ausências chamaram atenção. Nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) esteve presente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se encontrava em São Paulo, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), também não compareceram à solenidade.

O desfile de 7 de Setembro manteve o caráter simbólico de reafirmação da soberania nacional, reunindo autoridades políticas, militares e civis em um dos momentos mais marcantes do calendário oficial brasileiro.

