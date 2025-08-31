A notícia que atravessa o Brasil!

Discussão por entrega de pedido termina com entregador baleado

Vítima foi socorrida em estado estável após ser baleada por policial penal em discussão sobre entrega em condomínio na Zona Oeste do Rio.

Por Beatriz Silveira

31/08/2025 às 07:02

Notícias do Brasil –  Um entregador do iFood foi baleado no pé durante uma discussão com um policial penal na noite da última sexta-feira (29), no Jardim Merck, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Valério Júnior, que chegou a registrar em vídeo o momento em que o agressor atira contra ele.

Segundo relato do entregador nas redes sociais, a confusão começou quando ele se recusou a subir até o apartamento para entregar o pedido, seguindo as regras do aplicativo que orientam a entrega até a portaria. O cliente, identificado como José Rodrigo da Silva Ferrarini, teria se irritado com a recusa e passou a discutir com Valério.

Nas imagens divulgadas, Ferrarini aparece segurando uma arma e diz: “você não subir é uma parada”. Em seguida, o policial penal dispara contra o pé do entregador, que imediatamente começa a gritar por socorro, afirmando: “Ele me deu um tiro porque eu não subi”.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, levando-a para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde de Valério é considerado estável.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). O entregador passou por exame de corpo de delito e testemunhas já começaram a ser ouvidas. A arma utilizada no crime foi apreendida e encaminhada para perícia.

Inicialmente, Ferrarini teria fugido do local, mas posteriormente se apresentou à delegacia. O caso segue em investigação para apurar as circunstâncias do disparo e definir as medidas judiciais cabíveis contra o agente.

