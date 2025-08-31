Discussão por entrega de pedido termina com entregador baleado

Notícias do Brasil – Um entregador do iFood foi baleado no pé durante uma discussão com um policial penal na noite da última sexta-feira (29), no Jardim Merck, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Valério Júnior, que chegou a registrar em vídeo o momento em que o agressor atira contra ele.

Segundo relato do entregador nas redes sociais, a confusão começou quando ele se recusou a subir até o apartamento para entregar o pedido, seguindo as regras do aplicativo que orientam a entrega até a portaria. O cliente, identificado como José Rodrigo da Silva Ferrarini, teria se irritado com a recusa e passou a discutir com Valério.

Nas imagens divulgadas, Ferrarini aparece segurando uma arma e diz: “você não subir é uma parada”. Em seguida, o policial penal dispara contra o pé do entregador, que imediatamente começa a gritar por socorro, afirmando: “Ele me deu um tiro porque eu não subi”.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, levando-a para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde de Valério é considerado estável.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). O entregador passou por exame de corpo de delito e testemunhas já começaram a ser ouvidas. A arma utilizada no crime foi apreendida e encaminhada para perícia.

Inicialmente, Ferrarini teria fugido do local, mas posteriormente se apresentou à delegacia. O caso segue em investigação para apurar as circunstâncias do disparo e definir as medidas judiciais cabíveis contra o agente.