Donald Trump tem CPF ativo no Brasil desde 2014; confira

O CPF brasileiro de Trump está relacionado ao interesse do empresário em investir no país na década passada.

Por Natan AMPOST

23/08/2025 às 16:20

Notícias do Brasil – O presidente dos Estados Unidos, Donald John Trump, possui um Cadastro de Pessoa Física (CPF) válido e ativo no Brasil desde 2014, conforme registros oficiais da Receita Federal. A confirmação derruba rumores que circulavam nas redes sociais nos últimos dias sobre a existência de um documento brasileiro em nome do republicano.

De acordo com o comprovante de situação cadastral emitido pela Receita Federal, o CPF de Trump foi registrado em 8 de abril de 2014 e permanece ativo. O documento confirma dados pessoais, incluindo a data de nascimento, que coincide com a do presidente norte-americano, reforçando a autenticidade do registro.

O CPF brasileiro de Trump está relacionado ao interesse do empresário em investir no país na década passada. Em 2014, o então magnata já havia anunciado o projeto Trump Towers Rio, um complexo de edifícios com a marca Trump, previsto para ser inaugurado antes das Olimpíadas de 2016, e também planejava lançar o Trump Rio de Janeiro Hotel.

No entanto, os planos não saíram do papel. O hotel acabou sendo vendido e o empreendimento imobiliário sequer teve início das obras. À época, Trump já estava profundamente envolvido em seus projetos políticos, que culminariam na eleição para a presidência dos Estados Unidos em 2016.

Segundo especialistas em direito tributário e legislação brasileira, estrangeiros podem obter CPF no país caso necessitem declarar imposto de renda, comprar imóveis, veículos, abrir contas bancárias ou realizar investimentos financeiros. Dessa forma, a emissão do documento para Trump não representa irregularidade, mas reflete a intenção do empresário de manter registros formais de suas atividades econômicas no Brasil.

O caso gerou repercussão por conectar um nome internacionalmente conhecido ao sistema tributário brasileiro, destacando como empreendimentos estrangeiros no país exigem conformidade com obrigações legais locais. Além disso, a situação evidencia a interseção entre negócios internacionais e atividades políticas, já que a emissão do CPF de Trump ocorreu pouco antes do início de sua trajetória eleitoral nos Estados Unidos.

Até o momento, não há registros de que Trump tenha utilizado o CPF para transações financeiras ou empresariais no Brasil, e os projetos imobiliários anunciados ficaram suspensos. O registro permanece como um documento ativo, mas inativo em termos de movimentações tributárias, segundo especialistas.

