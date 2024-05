Dono da Havan, Luciano Hang envia helicópteros para ajudar em resgate no RS

A tragédia das tempestades que atingiram o estado do Rio Grande do Sul nesta semana motivou uma onda de solidariedade em todo o país. Um dos exemplos mais marcantes dessa resposta humanitária veio do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, que enviou dois helicópteros para apoiar os trabalhos da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros no estado.

Os helicópteros de Hang foram mobilizados para ajudar no resgate, transporte de mantimentos e outras necessidades logísticas decorrentes da grave situação enfrentada pelo estado gaúcho, que decretou calamidade devido ao desastre. A iniciativa do empresário foi amplamente divulgada em suas redes sociais, onde ele detalhou os desafios enfrentados pelos helicópteros durante as operações.

PUBLICIDADE

Na sexta-feira, um dos helicópteros conseguiu chegar a Lajeado, um dos municípios mais atingidos pela maior enchente da história do estado. Hang informou que a aeronave estava estacionada em Porto Alegre no dia anterior devido às más condições do tempo. Uma vez em Lajeado, a tripulação do helicóptero descarregou mantimentos que foram entregues pela Defesa Civil à comunidade local. O segundo helicóptero também foi enviado para o Rio Grande do Sul, mas só conseguiu chegar ao destino na manhã de sexta-feira.

Helicópteros do empresário Luciano Hang (da Havan) chegaram voando e seguem voando em resgate. Helicópteros civis seguem auxiliando em resgate. PUBLICIDADE Mas até agora ZERO helicópteros do Governo Federal auxiliaram no resgate porque, segundo Lula, “não tem teto” para voar. 🤔 pic.twitter.com/pRajJ1IUzy — Professor Guilherme Todeschini (@guitodeschini) May 3, 2024 PUBLICIDADE

Além do apoio material e logístico, a presença dos helicópteros de Hang foi vista como um símbolo de esperança e solidariedade para as comunidades afetadas. As imagens da destruição, especialmente da loja Havan em Lajeado, completamente devastada pelas enchentes, destacam a gravidade da situação no estado.

PUBLICIDADE

Segundo a última atualização do portal G1, o número de mortes causadas pelos temporais no Rio Grande do Sul aumentou para 50 até a manhã deste sábado, 4. Gramado, um destino turístico popular no estado, registrou seis mortes, tornando-se o município com o maior número de vítimas fatais até agora.