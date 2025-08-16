Dono da Ultrafarma é solto após pagar fiança milionária em São Paulo

Notícias do Brasil – O empresário Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, foi solto na tarde desta sexta-feira (15) após decisão da Justiça de São Paulo. Ele havia sido preso temporariamente na última terça-feira (12), durante a Operação Ícaro, que investiga um esquema de corrupção fiscal bilionário envolvendo auditores da Secretaria da Fazenda estadual.

A liberdade foi concedida mediante o pagamento de R$ 25 milhões de fiança e cumprimento de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e entrega do passaporte.

Leia mais: Veja o que se sabe sobre a prisão de Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma

Além de Sidney Oliveira, também foi liberado o executivo Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da rede de varejo Fast Shop, preso no mesmo dia e nas mesmas circunstâncias. Já o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, apontado como operador central do esquema, continua detido.

De acordo com o Ministério Público de São Paulo, o grupo é suspeito de movimentar mais de R$ 1 bilhão em propinas desde 2021. A defesa do empresário afirma que ele é inocente e que colaborará com as investigações.

A Ultrafarma informou, em nota, que mantém suas atividades normalmente e que confia no esclarecimento do caso.