A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Dono da Ultrafarma é solto após pagar fiança milionária em São Paulo

A liberdade foi concedida mediante o pagamento de R$ 25 milhões

Por Fernanda Pereira

16/08/2025 às 07:49

Ver resumo
Dono da Ultrafarma é preso por suspeita de envolvimento em esquema de corrupção fiscal em SP

Foto: Ultrafarma/Divulgação

Notícias do Brasil – O empresário Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, foi solto na tarde desta sexta-feira (15) após decisão da Justiça de São Paulo. Ele havia sido preso temporariamente na última terça-feira (12), durante a Operação Ícaro, que investiga um esquema de corrupção fiscal bilionário envolvendo auditores da Secretaria da Fazenda estadual.

PUBLICIDADE

A liberdade foi concedida mediante o pagamento de R$ 25 milhões de fiança e cumprimento de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e entrega do passaporte.

Leia mais: Veja o que se sabe sobre a prisão de Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma

PUBLICIDADE

Além de Sidney Oliveira, também foi liberado o executivo Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da rede de varejo Fast Shop, preso no mesmo dia e nas mesmas circunstâncias. Já o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, apontado como operador central do esquema, continua detido.

De acordo com o Ministério Público de São Paulo, o grupo é suspeito de movimentar mais de R$ 1 bilhão em propinas desde 2021. A defesa do empresário afirma que ele é inocente e que colaborará com as investigações.

A Ultrafarma informou, em nota, que mantém suas atividades normalmente e que confia no esclarecimento do caso.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Política

Janja participa em Manaus de debates sobre propostas amazônicas para a COP30

Primeira-dama participa de encontro científico na Ufam.

há 21 minutos

Polícia

Homem é preso após armar emboscada e oferecer cigarro envenenado a rival no Amazonas

Suspeito planejou crime em Itacoatiara; vítima conseguiu escapar e denunciou tentativa de homicídio à polícia.

há 38 minutos

Manaus

Passageira é derrubada por veículo em fuga e fica ferida na Cosme Ferreira em Manaus

Vítima teve ferimentos sérios na cabeça e nas costas e foi levada ao Hospital João Lúcio pelo Samu.

há 45 minutos

Amazonas

Governador Wilson Lima inaugura serviço de Telessaúde em Itapiranga e Silves

A tecnologia está reduzindo filas e diminuindo a necessidade de deslocamento para a capital.

há 2 horas

Polícia

Moradores espancam suspeito de assalto na zona norte de Manaus

Homem foi amarrado e agredido até a chegada do Samu; estado de saúde não foi divulgado

há 2 horas