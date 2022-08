Duas pessoas morrem após helicóptero cair no meio de avenida

Redação AM POST

Duas pessoas morreram após um helicóptero cair nesta sexta-feira (5) na avenida Fernando Mendes de Almeida, no bairro Parque Taipas, na zona norte de São Paulo. A queda aconteceu próxima a uma torre de alta tensão.

“As causas da tragédia serão investigadas pelos órgãos competentes. Todas as viaturas do CB [Corpo de Bombeiros] já deixaram as vítimas fatais e o local aos cuidados do policiamento”, disse o Corpo de Bombeiros, no Twitter.

O modelo do helicóptero é um Agusta 109-E, prefixo PP-JMA, fabricado em 2010 e com capacidade para sete passageiros. A operadora da empresa é a Majam, que tem três sócios. Um deles, José de Menezes Berenguer Neto, é do conselho de administração da XP.

Não havia ninguém da empresa na aeronave, segundo a assessoria de imprensa do banco.