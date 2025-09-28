Duelo entre Popó e Wanderlei termina em briga generalizada; veja vídeo

Notícias do Brasil – O duelo entre Popó Freitas e Wanderlei Silva terminou de maneira frustrante para o público. Na noite deste sábado, em São Paulo, os veteranos se enfrentaram no combate principal do Spaten Fight Night. A luta estava prevista para oito rounds, porém Wand foi advertido três vezes durante o confronto e o árbitro encerrou o combate no quarto assalto, decretando vitória para o tetracampeão mundial de boxe.

Após o anúncio do fim, integrantes das equipes de Popó e Wanderlei invadiram o ringue e uma briga generalizada começou. No meio da confusão, Wanderlei recebeu um golpe de direita no queixo, caiu desacordado e só se levantou cerca de quatro minutos depois. O lutador de 49 anos precisou de ajuda para deixar o ringue, acompanhado por Fabrício Werdum, membro de seu corner.

A lenda do MMA foi atendida, colocada em uma maca e levada à ambulância, sendo encaminhada ao Hospital São Luiz, na zona sul da capital. Segundo seu empresário, o encaminhamento foi por precaução, já que ele recobrou a consciência antes de sair do local. Patrocinadora do evento, a Spaten repudiou o episódio em nota publicada nas redes sociais: “Acreditamos que o espírito esportivo e o respeito às regras devem sempre prevalecer… Continuaremos trabalhando para apoiar e elevar os valores do esporte e das artes marciais.”

No combate, Wanderlei começou agressivo, pressionando Popó nas cordas, mas levou respostas precisas. No segundo round, escorregou durante uma investida e viu Popó acelerar. O terceiro assalto teve trocação após o gongo e uma cabeçada de Wand que paralisou a luta. No quarto, novas infrações em clinches — com duas cabeçadas e terceira perda de ponto — levaram à interrupção definitiva pelo árbitro.