Edson Fachin é eleito presidente do STF; Alexandre de Moraes será vice

Notícias do Brasil – O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu nesta quarta-feira (13) sua nova liderança para o próximo biênio. Em votação simbólica, o ministro Edson Fachin foi eleito presidente da Corte e terá como vice o ministro Alexandre de Moraes. A cerimônia de posse está marcada para o dia 29 de setembro.

PUBLICIDADE

A escolha segue a tradição do tribunal, prevista em seu regimento interno, que determina que o cargo seja ocupado pelo ministro mais antigo que ainda não exerceu a presidência. Atualmente, Fachin atua como vice-presidente, sucedendo de forma natural o atual presidente, Luís Roberto Barroso, que encerra seu mandato de dois anos.

Durante a sessão, Barroso fez questão de ressaltar a importância da nova gestão. Ele afirmou que considera uma “sorte para o país” ter Fachin à frente do STF neste momento, destacando sua integridade e preparo intelectual. “Desejo que seja muito feliz e abençoado nos próximos dois anos. É um trabalho duro, mas gratificante”, declarou.

PUBLICIDADE

Em seu discurso de agradecimento, Fachin assumiu o compromisso de manter o diálogo aberto entre os ministros e reforçar a colegialidade como pilar de sua administração. “Reitero a honra de integrar esta Corte. Recebo esta missão com a consciência plena do dever a ser cumprido”, afirmou.

O vice-presidente eleito, Alexandre de Moraes, também parabenizou o colega e lembrou a parceria anterior no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “É uma grande honra voltar a trabalhar ao lado do ministro Fachin, agora na vice-presidência do STF. Agradeço a confiança de todos”, disse.

PUBLICIDADE

A nova gestão terá pela frente o desafio de conduzir julgamentos de grande repercussão nacional e de manter o equilíbrio institucional em um cenário político marcado por tensões. Fachin, conhecido por sua atuação firme e por posicionamentos técnicos, assumirá o comando da mais alta Corte do país em um momento de alta visibilidade e responsabilidade.

Perfil

Indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, Edson Fachin tomou posse no Supremo em junho de 2015. O ministro nasceu em Rondinha (RS), mas fez carreira jurídica no Paraná, onde se formou em direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

PUBLICIDADE

No STF, foi relator das investigações da Operação Lava Jato, do processo sobre o marco temporal para demarcações de terras indígenas e do caso que ficou conhecido como ADPF das Favelas, ação na qual foram adotadas diversas medidas para diminuir a letalidade policial durante operações contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro.

Relator das ações penais da trama golpista, Alexandre de Moraes é formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). O ministro foi empossado no cargo em março de 2017.Ele foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer para suceder o ministro Teori Zavascki, falecido em um acidente de avião naquele ano.

Antes de chegar ao STF, Moraes também ocupou diversos cargos no governo de São Paulo, onde foi secretário de Segurança Pública e de Transportes. Ele também foi ministro da Justiça no governo Temer.