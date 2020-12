Edson Fachin suspende isenção de impostos sobre armas

A decisão que definia alíquota zero para a importação de revólveres e pistolas foi suspensa, nesta segunda-feira (14/12), pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin.

Na semana passada, a desobrigação havia sido estabelecida pela Câmara de Comércio Exterior (Camex), vinculada ao Ministério da Economia, porém só passaria a valer no próximo dia 1º de janeiro.

Continua depois da Publicidade

Com a suspensão feita pelo ministro do STF, agora fica mantido o imposto de importação atual, que é de 20% sobre o valor da arma.

No Diário Oficial

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comemorou a resolução da Camex que zerou a alíquota do imposto de importação de armas. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) do último dia 9.

Entretanto, a medida também suscitou diversas críticas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que tal medida apontava a “falta de prioridade e de sensibilidade do governo” de Jair Bolsonaro, “que em vez de se preocupar com a busca por imunizantes contra a Covid-19, zera os impostos para importações de armas de fogo”.

Continua depois da Publicidade

O PSB foi além da crítica e recorreu ao Supremo para que a medida fosse suspensa. Foi a esse processo que Edson Fachin respondeu na tarde desta segunda.

– A CAMEX editou resolução zerando a Alíquota do Imposto de Importação de Armas (revólveres e pistolas). Continua depois da Publicidade – A medida entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021. pic.twitter.com/ly0YVSb1uM — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 9, 2020 Continua depois da Publicidade

Fonte: Metrópoles