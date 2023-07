Eduardo aproveita seu aniversário para lançar ‘kit festa do Bolsonaro’

Durante as comemorações do aniversário de 39 anos, nesta segunda-feira (10/7), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL/SP) aproveitou o momento para divulgar o lançamento de uma linha de decoração de aniversário para vendas, que tem como tema seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ‘kit festa Bolsonaro’ custa R$ 149,90 e vem com topo de bolo, chapeuzinhos, painel, docinho e enfeites com frases “Hoje é dia de festa taokey” e “Beijinho do mito”, todos estampados com a imagem do ex-presidente. O deputado também fez postagens no perfil pessoal para divulgar o novo kit.

A loja ‘Bolsonaro Store’, que foi aberta em fevereiro por Eduardo, conta com diversos produtos que homenageiam o pai. Entre as opções no site estão também: canecas, calendários, fotos, adesivos, chaveiros, entre outros itens que levam a assinatura da loja, imagens dde Jair Bolsonaro, slogans ou frases como: “Nosso sonho segue mais vivo do que nunca”.

Redação AM POST