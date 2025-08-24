A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Eduardo Bolsonaro acusa Alexandre de Moraes após assalto violento a familiares

Deputado federal compartilha vídeo do crime e critica ministros do STF; Polícia Civil investiga.

Por Marcia Jornalist

24/08/2025 às 16:59

Notícias do Brasil – Neste domingo (24), o deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou nas redes sociais um vídeo que mostra o assalto à casa da família de sua mãe e seus avós, no bairro Morada da Colina, em Resende (RJ).

No vídeo, ele questiona se a divulgação do crime foi por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e denuncia perseguição política.

Eduardo relatou que bandidos invadiram a residência dos avós, um casal acima dos 80 anos, onde também estava sua mãe, Rogéria Bolsonaro.

Segundo ele, os criminosos chegaram gritando: “Sabemos que Jair Bolsonaro manda dinheiro para vocês, queremos a grana”. A casa foi revirada em um cenário que o deputado chamou de “terror que nenhuma família deveria passar”.

O parlamentar criticou o que chamou de “perseguição” e “vingança” do ministro Moraes, acusando a exposição de sua família como “alvos fáceis” e questionando a “obediência cega dos policiais” às ordens do magistrado.

Mais cedo, o senador Flávio Bolsonaro, irmão de Eduardo, também publicou o vídeo e descreveu o assalto como “mais de uma hora de terror”, com os familiares mantidos sob ameaça com arma na cabeça e boca amordaçada com fita adesiva. Os criminosos não encontraram dinheiro, mas levaram joias, celulares e o carro do avô.

LEIA MAIS: Mãe e avós de Flávio Bolsonaro são feitos reféns em assalto e Senador dispara: queriam dinheiro do meu pai

A Polícia Civil de Resende informou que as investigações estão em andamento para identificar os autores do crime.

