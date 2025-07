Eduardo Bolsonaro afirma que contas bancárias de sua esposa foram bloqueadas por ordem de Alexandre de Moraes

Notícias do Brasil – O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesta quarta-feira (23/7) que as contas bancárias de sua esposa, Heloísa Wolf, foram bloqueadas. Segundo ele, a medida seria mais um ato arbitrário supostamente ordenado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

“Minha esposa, Heloísa, que não é política e nem milita nesta área, teve suas contas bancárias bloqueadas sem qualquer justificativa legal”, escreveu Eduardo em sua conta na rede social X (antigo Twitter). O parlamentar declarou ainda que também teve suas próprias contas bancárias bloqueadas, sem ser formalmente notificado de qualquer inquérito.

“Trata-se provavelmente de mais um ato arbitrário ordenado por Alexandre de Moraes – digo provavelmente pois jamais fui sequer citado dos inquéritos que ele recentemente abriu contra mim, mas ontem resultaram igualmente nos bloqueios das minhas contas”, escreveu.

Em tom crítico e acusatório, Eduardo comparou o ministro a tiranos históricos: “O desespero de Moraes lembra o declínio de tiranos históricos, que preferem o caos nacional e a morte à perda do poder”, disse.

Ele também afirmou que o ministro ultrapassou limites éticos, inclusive os do crime organizado: “Mesmo criminosos respeitam certos limites. Moraes, não. Ao romper até com o código moral do submundo – nem bandido persegue a família dos policiais e vice-versa – ele escancara seu desequilíbrio e despreparo”.

Por fim, o parlamentar indicou que o bloqueio das contas não irá frear seu movimento político. “Tudo isso será usado contra ele. Está tudo calculado em nosso projeto para libertar o Brasil, por isso posso ser categórico, da nossa parte: Não haverá recuo, nós venceremos”, concluiu.

Até o momento, não houve manifestação oficial do Supremo Tribunal Federal ou do ministro Alexandre de Moraes sobre as acusações feitas por Eduardo Bolsonaro.