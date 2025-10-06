A notícia que atravessa o Brasil!

Eduardo Bolsonaro afirma que Marco Rubio não “cairá na conversa mole do Lula”

Segundo o deputado, a indicação de Rubio reforça o alinhamento ideológico dos Estados Unidos no diálogo com o Brasil.

Por Jonas Souza

06/10/2025 às 18:21 - Atualizado em 06/10/2025 às 18:22

Notícias do Brasil  – O deputado Eduardo Bolsonaro (PL) comentou nesta segunda-feira (6/10) o telefonema entre o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Morando atualmente nos Estados Unidos, o parlamentar enviou mensagem destacando sua aprovação à escolha de Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, como interlocutor entre Washington e o governo brasileiro.

“Achei excepcional a escolha do Presidente Trump. O Secretário Marco Rubio é um descendente de cubano, profundo conhecedor da América Latina. Ele conhece, como ninguém, as artimanhas dos tiranetes da extrema-esquerda latina. Entende como funciona o aparelhamento do Poder Judiciário como ferramenta de perseguição política. Não cairá na conversa mole do Lula”, escreveu Eduardo Bolsonaro.

Segundo o deputado, a indicação de Rubio reforça o alinhamento ideológico dos Estados Unidos no diálogo com o Brasil. Antes, o contato do Itamaraty com Washington era feito por outros diplomatas norte-americanos.

Eduardo Bolsonaro, junto com o jornalista Paulo Figueiredo, tem atuado como articulador das sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, incluindo o ministro Alexandre de Moraes (STF), alvo da Lei Magnitsky.

Além disso, Washington tem exercido pressão sobre o Brasil para que o país reconsidere decisões judiciais que bloquearam perfis de cidadãos norte-americanos em redes sociais e para que reveja a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

