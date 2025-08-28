A notícia que atravessa o Brasil!

Eduardo Bolsonaro chama Alexandre de Moraes de “mafioso” e critica decisões do STF

O parlamentar afirmou que Moraes “é merecedor de todas as sanções” e comparou sua postura à de um “gangster” ou “mafioso”.

Por Jonas Souza

28/08/2025 às 13:59

Notícias do Brasil  – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a disparar críticas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, durante participação remota na subcomissão que apura supostas violações de direitos de condenados pelos atos de 8 de janeiro. Na sessão desta quarta-feira (27/8), o parlamentar afirmou que Moraes “é merecedor de todas as sanções” e comparou sua postura à de um “gangster” ou “mafioso”.

Eduardo, que está nos Estados Unidos desde o início do ano, é alvo de investigações da Polícia Federal, junto com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ambos são acusados de tentar obstruir apurações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022.

“Meu pai não veio porque Moraes apreendeu o passaporte dele. Moraes tem o desejo de ser uma pessoa má, para ter respeito das pessoas. Isso é prática de um gângster, de um mafioso”, declarou o deputado durante sua fala.

O parlamentar também ironizou as críticas que recebe por suas constantes viagens aos EUA, destacando que sua proximidade com a família Trump é amplamente conhecida.

A tensão em torno do ministro do STF ultrapassou as fronteiras brasileiras. Alexandre de Moraes foi alvo de sanções do governo americano, aplicadas com base na Lei Magnitsky, que prevê bloqueio de bens, congelamento de contas no exterior e restrições a empresas com vínculos com os atingidos.

Em entrevista à agência Reuters, Moraes reagiu às medidas afirmando que instituições financeiras podem ser punidas caso adotem bloqueios sem respaldo da Justiça brasileira. Além dele, outros membros do governo brasileiro também foram atingidos, como o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que teve seu visto de entrada nos EUA cancelado.

 

