Eduardo Bolsonaro chama Jair Bolsonaro de “ingrato” em troca de mensagens

Notícias do Brasil – Mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF) e incluídas em relatório divulgado nesta quarta-feira (20) revelam fortes desentendimentos entre o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os registros mostram que o parlamentar utilizou ofensas pesadas contra o ex-presidente após declarações públicas relacionadas ao atrito entre Eduardo e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Segundo o documento, Eduardo demonstrou insatisfação com a forma como Jair Bolsonaro abordou o episódio em entrevista ao site Poder360. Em uma das mensagens, escreveu: “Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder360 estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende.”

Na sequência, elevou o tom contra o pai: “VTNC, seu ingrato do c****!”* Em outro trecho, o deputado acusou Jair Bolsonaro de enfraquecê-lo politicamente: “Se o IMATURO do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VC ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se f*** é vc e vai decretar o resto da minha vida nesta p**** aqui!”* — numa referência à sua permanência nos Estados Unidos.

Jair Bolsonaro respondeu ao filho com dois áudios, cujo conteúdo não foi recuperado. A PF aponta que as mensagens evidenciam a preocupação de Eduardo com o impacto político das falas do pai, principalmente pelo apoio a Tarcísio de Freitas, visto pelo deputado como ameaça à sua própria atuação no exterior.

Em outro trecho, Eduardo avaliou que Tarcísio poderia ser visto pelo “sistema” como uma solução política, mas que tal cenário não resolveria os problemas enfrentados pela família Bolsonaro, apenas beneficiaria setores econômicos como a Faria Lima.