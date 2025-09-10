Eduardo Bolsonaro chama julgamento do pai no STF de “jogo de cartas marcadas”

Notícias do Brasil – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) divulgou, nesta terça-feira (9), um vídeo em suas redes sociais comentando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-chefe do Executivo é réu em um processo que apura sua suposta participação em uma trama golpista que teria como objetivo reverter o resultado das eleições de 2022.

No vídeo, Eduardo classificou o julgamento como um “jogo de cartas marcadas” e comparou a análise da Corte a uma “inquisição”. Em tom crítico, o parlamentar fez duras declarações contra o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. “O preço que as pessoas simples e humildes estão pagando para esse psicopata [Moraes], que veste uma toga da Suprema Corte, alcançar o seu objetivo, porque ele acha que encarcerando Bolsonaro vai destruir todo o movimento que ele lidera”, disse.

A 1ª Turma do STF, composta por cinco dos onze ministros da Corte, retomou o julgamento nesta terça-feira. Além de Bolsonaro, outras sete pessoas são acusadas de participação na tentativa de golpe de Estado. As sessões devem seguir até a próxima sexta-feira (12).

Julgamento e acusações

Os primeiros votos foram de Alexandre de Moraes e Flávio Dino, ambos pela condenação dos réus. Na sequência, devem votar Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A expectativa é que a decisão final, incluindo a dosimetria das penas, seja conhecida ainda esta semana.

Além do ex-presidente, também respondem ao processo: Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa o grupo de crimes como tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, além de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Se condenado, Jair Bolsonaro pode enfrentar uma pena de 12 a 43 anos de prisão. Caso haja sentença definitiva, ele deverá cumprir em sala especial, na Penitenciária da Papuda ou na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.