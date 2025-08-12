A notícia que atravessa o Brasil!

Eduardo Bolsonaro provoca Haddad após cancelamento de reunião com secretário do Tesouro dos EUA

Deputado atribui responsabilidade ao ministro da Fazenda e critica política “anti-americana” do governo.

Por Fernanda Pereira

12/08/2025 às 12:23

Notícias do Brasil – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu com ironia nesta terça-feira (12) às declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o culpou pelo cancelamento de uma reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent.

PUBLICIDADE

Em vídeo divulgado em sua página no X (antigo Twitter), Eduardo afirmou que Haddad deveria assumir o fracasso e melhorar sua postura. “O fracasso é seu, a culpa é sua, então trate você de melhorar o seu próprio comportamento”, disse o parlamentar.

Na segunda-feira (11), Haddad havia atribuído à extrema-direita, citando diretamente Eduardo Bolsonaro, a articulação para impedir o diálogo entre os governos brasileiro e americano. O ministro afirmou que Eduardo declarou publicamente a intenção de dificultar esses contatos, ressaltando que a questão não seria comercial.

PUBLICIDADE

Leia mais: Haddad anuncia cancelamento de reunião com secretário do Tesouro dos EUA e culpa Eduardo Bolsonaro

Rebatendo, Eduardo afirmou que não controla a agenda do secretário Bessent, mas que, devido à política “anti-americana” do atual governo — que inclui alianças com o Hamas, críticas frequentes ao ex-presidente Donald Trump e propostas como a criação de uma moeda única dos Brics — a reunião seria um desperdício de tempo para os EUA.

O deputado embarca nesta quarta-feira (13) para Washington, acompanhado do jornalista Paulo Figueiredo, exilado nos Estados Unidos, para uma nova rodada de conversas com autoridades americanas.

