Brasil

Eduardo Bolsonaro reage a negociações sobre anistia e cobra cautela de Paulinho da Força

Deputado diz que relator pode ser associado a “regime de exceção” e critica Temer e Aécio em meio às articulações.

Por Fernanda Pereira

20/09/2025 às 12:01

(Foto: Divulgação)

Notícias do Brasil – As discussões no Congresso sobre a possibilidade de reduzir penas para Jair Bolsonaro (PL) e outros investigados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 continuam a gerar atritos. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nas redes sociais que “a anistia ampla, geral e irrestrita não está em pauta” e alertou o relator do tema, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), a agir com cuidado para não se aproximar de um “regime de exceção”.

Paulinho já havia declarado que não trabalha mais com a hipótese de anistia total, após reunião com Michel Temer (MDB) e Aécio Neves (PSDB-MG). O encontro buscou uma alternativa que não entre em conflito com decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

Eduardo Bolsonaro também fez referência às sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, após articulação internacional liderada por ele com base na Lei Magnitsky. Segundo o deputado, qualquer pessoa que colabore com “um sancionado por violações de direitos humanos” também pode ser alvo de medidas semelhantes.

Nas críticas, Eduardo citou diretamente Aécio Neves, acusando-o de já ter sido beneficiado por acordos anteriores, e disse não confiar em Temer, a quem atribui descumprimento de compromissos firmados na mediação que resultou na “Carta à Nação” de 2021. “Se estão dispostos a me testarem, boa sorte”, afirmou em vídeo publicado na internet.

Ele também comparou Moraes a Adélio Bispo, autor do atentado contra Jair Bolsonaro em 2018, e reafirmou que não pretende ceder em negociações que considere “indecorosas”. Para Eduardo, não há cenário em que Moraes e seus aliados “saiam vencedores”.

