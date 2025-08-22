Eduardo Bolsonaro reforça que vai pressionar por anistia e critica Alexandre de Moraes

Notícias do Brasil – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou um vídeo em inglês nas redes sociais em que afirma que não vai interromper suas ações políticas, mesmo após ser indiciado pela Polícia Federal por suposta atuação no exterior. Ele defende que o Congresso Nacional deve votar o projeto de anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro.

No vídeo, Eduardo afirma que a investigação sob comando do ministro Alexandre de Moraes o acusa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, crime que poderia levar a mais de 12 anos de prisão. Segundo ele, o indiciamento seria motivado pela sua atuação em denunciar supostas violações de direitos humanos cometidas pelo ministro.

“Eles não têm coragem de investigar o presidente Trump, nem Marco Rubio e Scott Bessent, então estão me perseguindo. Mas eu não vou parar. Vou continuar denunciando essas violações de direitos humanos”, declarou o parlamentar.

Eduardo acrescentou que o Congresso sofre pressão do Judiciário, mas destacou que sua prioridade é garantir que a Casa tenha liberdade para deliberar sobre a anistia. A PF indiciou o deputado e o ex-presidente Jair Bolsonaro por obstrução de investigação sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022.

