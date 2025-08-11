Eduardo Bolsonaro viaja a Washington para tratar de sanções a autoridades brasileiras

Notícias do Brasil – O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) desembarca na próxima quarta-feira (13/8) em Washington, capital dos Estados Unidos, para discutir novas sanções contra autoridades brasileiras. A agenda será acompanhada pelo jornalista bolsonarista Paulo Figueiredo, que reside na Flórida.

Segundo Figueiredo, a viagem estava programada antes da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O objetivo, de acordo com ele, é atualizar autoridades americanas sobre a situação política no Brasil, incluindo bastidores, atuação do Judiciário e posicionamento do sistema bancário diante das sanções.

A movimentação acontece após o governo Trump ter aplicado, no fim de julho, a Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, medida que pode dificultar suas transações financeiras no Brasil e no exterior. Enquanto alguns bancos brasileiros defendem que as restrições se aplicam apenas a movimentações internacionais, lideranças bolsonaristas contestam essa interpretação.

Paralelamente ao anúncio da sanção, Trump publicou uma ordem executiva sobre novas tarifas, mantendo fora da lista produtos como suco de laranja, celulose e aeronaves civis.

