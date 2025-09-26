A notícia que atravessa o Brasil!

Eletrobras inaugura linha de transmissão Manaus-Boa Vista

A linha integra o Estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional – SIN.

26/09/2025 às 00:20

Notícias do Brasil – A Eletrobras informou que a Linha de Transmissão Manaus – Boa Vista entrou em operação comercial no dia 16 de setembro de 2025, integrando o Estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional – SIN. Segundo comunicado ao mercado, o empreendimento contou com investimento de aproximadamente R$ 3,3 bilhões e possui 724 km de extensão de linhas de transmissão em 500kV, em circuito duplo.

O prazo da concessão é até 2051 e a Receita Anual Permitida (RAP) é de R$ 562 milhões, base setembro/2025. A concessionária Transnorte Energia (TNE), responsável pelo empreendimento, tem como acionistas a Eletrobras e Alupar, com participações de 64,6% e 35,4%, respectivamente.

Leia também: Wilson Lima sanciona Lei do Refis 2025 com desconto de até 95% em multas e juros no Amazonas

O acordo de acionistas vigente prevê o aumento progressivo da participação da Eletrobras, conforme novos aumentos de capital e uma opção de compra que pode ser exercida a partir de agora, com a entrada em operação do empreendimento. Com a entrada em operação, a estimativa da empresa é que, inicialmente, haja uma redução de cerca de 280 mil toneladas de CO2 por ano, decorrentes da diminuição da geração não renovável.

Estadão Conteúdo

