Elon Musk diz que vai fazer doação para ajudar nos resgates do RS

O empresário e bilionário Elon Musk anunciou nesta quinta-feira (9/5) que doará 1 mil terminais da internet via satélite da Starlink para as equipes de resgate no Rio Grande do Sul, região duramente afetada por enchentes devastadoras. A notícia foi compartilhada por Musk em seu perfil na rede social X, antigo Twitter.

Além da doação dos terminais, Musk informou que o uso de todos os equipamentos de sua empresa de satélite será gratuito em toda a região até que ela se recupere dos danos causados pelas enchentes. Essa medida visa facilitar as operações de resgate e reconstrução, garantindo que as equipes de emergência tenham acesso à comunicação confiável enquanto trabalham para salvar vidas e restaurar a normalidade.

“Em razão das terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, a Starlink doará 1 mil terminais para as equipes de emergência e tornará gratuito o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere”, escreveu Musk. Ele também expressou solidariedade aos afetados pela tragédia: “Desejo o melhor para as pessoas no Brasil”.

O anúncio foi em comentário de um vídeo publicado pela supermodelo brasileira Gisele Bündchen, no qual ela mostra imagens da destruição causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. No vídeo, Bündchen descreve a tragédia como “a pior da história do estado” e faz um apelo por ajuda. A presença de Bündchen, uma figura conhecida internacionalmente, deu ainda mais visibilidade ao problema, mobilizando seus milhões de seguidores para a causa.

As enchentes no Rio Grande do Sul têm sido devastadoras, com milhares de pessoas desalojadas e muitas cidades sofrendo danos significativos à infraestrutura. O impacto foi sentido em todo o estado, com a destruição de casas, estradas e outras estruturas essenciais. As equipes de resgate têm trabalhado incansavelmente para atender às necessidades básicas das pessoas afetadas, incluindo alimentos, água, abrigo e cuidados médicos.

A contribuição de Elon Musk e da Starlink é vista como uma ajuda crucial nesse momento crítico. A internet via satélite permitirá que as equipes de emergência se comuniquem de forma eficaz, coordenem seus esforços e mantenham as famílias informadas sobre as ações de resgate e reconstrução. Com a gratuidade do serviço, a Starlink também demonstra seu compromisso com a recuperação da região.