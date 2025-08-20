A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Em áudio cheio de palavrões pastor Silas Malafaia chama Eduardo Bolsonaro de ‘babaca que fala merda’; ouça

A gravação é direcionada a Jair Bolsonaro.

Por Natan AMPOST

20/08/2025 às 20:46

Ver resumo

Notícias do Brasil – Um áudio do pastor Silas Malafaia direcionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi incluído no relatório da Polícia Federal (PF) que resultou no indiciamento do ex-mandatário e de seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), nesta quarta-feira (20/8).

PUBLICIDADE

“Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na sua mão, cacete. E não podemos perder isso”, disse.

A gravação, obtida durante as investigações, traz críticas de Malafaia à postura nacionalista adotada por Eduardo Bolsonaro em discursos públicos.

PUBLICIDADE

“E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista… Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio para ele de arrombar. E disse: a próxima que tu fizer, gravo um vídeo e te arrebento, falei para o Eduardo. Vai para o meio de um cacete, pô”, afirmou Malafaia a Bolsonaro.

O indiciamento decorre das apurações sobre possíveis ações de coação no curso da Ação Penal n° 2668, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF). O processo investiga suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil entre 2022 e 2023, período marcado por instabilidade política e mobilizações contrárias à ordem democrática.

PUBLICIDADE

Leia também: Omar Aziz perde eleição para presidência da CPMI do INSS e reclama: “encerram a votação antes”

Especialistas em Direito Penal destacam que o indiciamento não significa condenação, mas indica que há elementos suficientes para aprofundamento das investigações. O caso ganhou repercussão internacional, sobretudo em meio às sanções aplicadas pelos Estados Unidos a autoridades brasileiras, incluindo medidas relacionadas à Lei Magnitsky.

O governo de Donald Trump, por sua vez, qualificou a ação judicial contra Bolsonaro como uma “caça às bruxas”, enquanto a Polícia Federal reforça que o procedimento visa apenas apurar eventuais ilícitos relacionados à coação de autoridades no andamento de processos judiciais.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Manaus

Sine oferta 489 vagas de emprego em Manaus e no Amazonas nesta quinta-feira

Vagas estão distribuídas entre os postos do Sine Manaus e Sine Amazonas, com inscrições presenciais e online.

há 1 minuto

Brasil

Após ser chamado de ‘babaca’, Eduardo Bolsonaro manda resposta para Silas Malafaia; veja o que ele disse

Na gravação, o pastor critica a postura nacionalista de Eduardo.

há 28 minutos

Mundo

América Latina fica em alerta com movimentação militar dos EUA rumo à Venezuela

Maduro diz que país tem como se defender de possível invasão.

há 50 minutos

Brasil

Projeto que regula uso da internet por crianças e adolescentes pode ser votado nesta semana

Proposta obriga plataformas digitais a adotar medidas para evitar que crianças e adolescentes acessem conteúdos impróprios ou ilegais.

há 50 minutos

Brasil

Moraes determina busca e apreensão contra Silas Malafaia

Pastor teria agido como orientador de Bolsonaro, aponta PGR.

há 55 minutos