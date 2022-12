Em carta às instituições, manifestantes criticam STF, processo eleitoral e anunciam grande protesto contra Lula

Redação AM POST*

Um grupo de manifestantes que se encontra em Brasília há quase 40 dias para protestar contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou um ato, nesta quarta-feira (7), para anunciar que no próximo sábado (10) haverá uma grande manifestação na capital federal. Em ato no auditório da Câmara dos Deputados, eles leram uma “carta aberta às instituições democráticas brasileiras”.

A carta critica decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), a falta de andamento de processos de impeachment dos magistrados e a eleição de 2022.

Em um dos trechos, o grupo reforça que: “estabelece o dia 8 como prazo máximo para que o presidente da República e/ou Forças Armadas se manifestem no sentido reestabelecer harmonia entre os poderes e anular o pleito”.

“Até a data de oito do 12 de 2022. Nós, o povo, sob a égide da soberania que nos pertence, passaremos a adotar medidas com impacto nacional e dessa forma estabelecemos a data de 10/12/2022 para a tomada de Brasília e a paralisação de todo o Brasil”, diz trecho da carta.

Leia a íntegra da carta:

“Nós, povos patriota brasileiros, há pouco mais de um mês, estamos nos manifestando de forma ordeira, pacífica e democrática, em frente aos quartéis generais, clamando unicamente por socorro.

Somos milhões de patriotas espalhados por centenas de cidades brasileiras que depois de anos sendo usurpados, enganados e ignorados e por fim, censurados pelo as instituições que deveriam nos representar, vivem encurralados, desesperado para terem seus direitos democráticos fundamentais respeitados. Supremo ao povo e como tal, a quem estamos faz é fazer cumprir a Constituição, conclama as instituições democráticas Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, Procurador, Procuradoria Geral da República, Presidência da República, enfim, em última instância, as Forças Armadas, para que o poder garantidor, honrando a espada de Caxias, socorram a pátria, que juraram defender até mesmo com seu próprio sacrifício da própria sua vida.

Decisões autoritárias que ferem o Estado Democrático de Direito têm impedido o povo de se expressar, ter ou emitir opinião ou até mesmo de se defender. O povo brasileiro gostaria de ter os mesmos direitos que alguns traficantes e certos presidiários que possuem da Suprema Corte. Após uma série de medidas inconstitucionais que tornaram um desses presidiários apto a concorrer nas eleições presidenciais de nosso país.

Assistimos perplexos a um processo eleitoral conduzido sem isonomia e escancaradamente parcial. Esses fatos, por si só, já cumpririam a nós, o povo, o direito e a garantia de um novo pleito. Mas não. Se não bastasse isso, o processo de apuração dos votos ainda foi manchado por uma série de denúncias de inconsistências que vêm sendo ignoradas pelo órgão, que deveria zelar pela lisura e a transparência das eleições.

Clamamos e aguardamos por mais de 30 dias uma manifestação do Senado que é responsável por fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, do presidente da República e das Forças Armadas brasileiras, de quem espera se que tenham o entendimento do seu dever constitucional de garantir a independência e a harmonia entre os poderes. A eminência da diplomação do ex-presidiário ao cargo máximo da nação, decorrente de um pleito invalidado pelos diversos fatores já mencionados, abrevia a necessidade de que providências sejam tomadas.

Portanto, através desta carta, estamos estabelecer sendo o dia 7 de dezembro de 2022. Hoje, para que o Senado dê prosseguimento aos processos de impeachment dos ministros da Suprema Corte responsáveis pelo esfacelamento da nossa Constituição e estabelecermos também o dia 8 de dezembro de 2022 como prazo máximo para que o Presidente da República e Forças Armadas se manifestem na direção de Restabelecer a harmonia e independência entre os Poderes, punindo aqueles que, deliberada e recorrentes, realmente vêm violando a nossa Constituição a olhos vistos. Anular o pleito, manchado pela falta de isonomia e pela parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral, que, entre outros equívocos, ignorou o rádio ao não maior escândalo eleitoral de favorecimento de um candidato em detrimento do outro, além de diversos indícios de inconsistente.

As apurações dos votos estabelece novas eleições transparentes a se realizarem através do voto em cédulas de papel, conforme preconizado na nossa Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo dez, e também na Lei 4737, de 65 Código Eleitoral e na Lei 9504, de 97.

Caso não haja nenhuma posição do Senado Federal até a data de sete do 12 de 2022, hoje é do Presidente da República ou Forças Armadas. Até a data de oito do 12 de 2022. Nós, o povo, sob a égide da soberania que nos pertence, passaremos a adotar medidas com impacto nacional e dessa forma estabelecemos a data de 10/12/2022 para a tomada de Brasília e a paralisação de todo o Brasil.

Esse movimento terá dia para começar, mas não para terminar. Até que sejamos ouvidos e atendidos em nossos pleitos. A partir dessa data, depois do 12 de 2022, estaremos organizados em milhões de patriotas reivindicando que o nosso país seja devolvido a quem ele pertence. O povo em Brasília. Esperamos que a partir desse dia, enquanto durar esse movimento orgânico, popular e democrático, as forças auxiliares que também assistem há anos o autoritarismo judicial do qual nos tornamos reféns, não cumpram ordens ilegais para destruir o movimento, já que também estamos lutando pela sua liberdade”.