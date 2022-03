Em cerimônia no Palácio do Planalto, deputado Pablo parabeniza Bolsonaro pelo aniversário de 67 anos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, completou hoje (21-mar) 67 anos. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo, parabenizou o presidente, que nasceu dia 21 de março de 1955, na cidade Glicério, em São Paulo.

Pablo registrou a chegada de Bolsonaro ao Palácio do Planalto, onde ocorreu o lançamento de medidas de incentivo à produção de biometano. “Parabéns ao presidente, que se Deus quiser, será reeleito em 2022, com meu apoio e do Estado do Amazonas”, afirmou Pablo.

Ainda nas redes sociais, o deputado postou um vídeo com declarações do presidente em defesa do Amazonas. Pablo ressalta Bolsonaro tem um compromisso com o povo amazonense, e que esse compromisso sempre foi respeitado.

No Instagram, o deputado desejou feliz aniversário ao presidente. “Que Deus te ilumine sempre! Que guie seus passos e dê muita força para você lutar pelos seus objetivos e pelo Brasil”, escreveu.

Programa Metano Zero

Mais cedo, o presidente lançou medidas de incentivo à produção e ao uso sustentável do biometano. O combustível renovável é obtido pela purificação do biogás e pode substituir o gás natural, o diesel e a gasolina.

Após entrevista no jardim do Palácio da Alvorada, Bolsonaro dirigiu um trator movido a biometano até o Palácio do Planalto. Ele levou aproximadamente dez minutos para fazer o trajeto de cerca de quatro quilômetros entre a residência oficial e o Planalto.

O ministro de Meio Ambiente, Joaquim Leite, assinou portaria que cria o Programa Nacional de Redução de Emissões de Metano, o Metano Zero, que representará avanços na geração e no aproveitamento de biometano a partir de resíduos urbanos e rurais.