Em entrevista no Alerta Nacional, Bolsonaro fala sobre novo aumento no preço da gasolina

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro, que está cumprindo agenda em Manaus, concedeu entrevista para o Alerta Nacional do apresentador o Sikêra Jr. na noite desta quarta-feira (27).

Durante a entrevista Bolsonaro falou sobre o aumento no preço da gasolina, que em Manaus está sendo vendida a R$6,29, e sobre de quem seria a culpa. A Petrobras anunciou que o novo reajuste seria cobrado a partir de terça-feira (26).

“Eu não posso chegar na Petrobras e dizer que não vai aumentar o preço. Ela foi aparelhada com legislações. E o que ela segue hoje em dia por lei, qual o preço do combustível lá na Petrobras, na refinaria (…) Leva-se em conta o preço do petróleo lá fora, em dólar e o valor do dólar aqui dentro, variou o reajuste é automático”, declarou.

“O ICMS dos governadores é um percentual que não incide em cima do preço do diesel da gasolina na refinaria, incide no preço médio da bomba. Então, ele incide em cima do imposto federal que está congelado, o meu sim, desde janeiro de 2019 e incide em cima da margem de lucro do dono do posto e incide em cima do frete de quem transporta o combustível e incide em cima do próprio ICMS. Então ele é bitributado”, completou.

“Eu entrei com uma ação no Supremo três meses e o Supremo não se manifesta”, disse.