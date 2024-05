Em Manaus, Bolsonaro participa de live com Elon Musk neste sábado (4)

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em Manaus, vai participar de uma transmissão ao vivo neste sábado (4), para discutir questões relacionadas à liberdade de expressão no Brasil. A conversa ocorrerá na plataforma Spaces, que faz parte do Twitter/X, no perfil do influenciador norte-americano Mario Nawfal, e contará com a presença do bilionário Elon Musk.

Durante um evento do Partido Liberal (PL) Mulher nesta manhã em Manaus, Bolsonaro indicou que estaria participando de uma reunião para discutir as crescentes preocupações sobre a censura no país.

“Eu tenho um compromisso às nove da noite hoje em Manaus, que eu não posso falar para vocês, mas é um compromisso que talvez vai ter repercussão no mundo todo e vocês vão saber só na hora”, disse Bolsonaro.

O evento online foi anunciado pelo influenciador Mario Nawfal, que convidou os seguidores do Twitter para se juntarem à conversa ao vivo. Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX e dono do Twitter (agora conhecido como X), respondeu ao anúncio com uma mensagem de apoio à participação de Bolsonaro. “Quer você concorde com Bolsonaro ou não, o povo do Brasil tem o direito de ouvi-lo falar”, escreveu Musk.

O senador Flávio Bolsonaro e seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, também divulgaram a live nas redes sociais.

“Ouça este bate papo que visa proteger a liberdade de expressão”, escreveu Eduardo.

Para assistir a live, clique aqui!