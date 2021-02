Em plena pandemia, Brasil ganha nova companhia aérea: 1º avião chegou hoje

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em meio a uma das maiores crises do setor turístico e dos transportes aéreos, o Brasil ganha mais uma companhia aérea. A primeira aeronave da Itapemirim Transportes Aéreos chegou hoje em Natal (RN).

A partir de março, a companhia passa a voar em destinos nacionais com a promessa de democratizar o transporte aéreo brasileiro, e oferecer maior espaço entre as poltronas e serviço de bordo diferenciado.

A primeira aeronave decolou de Madri, na Espanha, e sua chegada ocorreu por volta das 12h30 deste sábado (20) — o evento pôde ser acompanhado pelas redes sociais.

Após os trâmites de importação na capital potiguar, a aeronave Airbus A320 seguirá para São José dos Campos, no interior paulista, para pintura e customizações com os tons amarelos do logotipo dessa empresa conhecida pelos serviços de transporte rodoviário.

Embora o site da companhia ainda não esteja comercializando passagens, a ITA deve operar em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Fortaleza, entre outros destinos. Conforme já havia anunciado o UOL no final do ano passado, o voo inaugural deverá ser com convidados entre Vitória (ES) e Brasília (DF).

Os aeroportos de Guarulhos (SP), Confins (MG) e Brasília deverão ser os hubs (centro de operações e conexões) da nova companhia aérea brasileira e os aviões terão capacidade para até 160 passageiros.

“Estamos radiantes com a oportunidade de riscar céu brasileiro com as cores da Itapemirim e oferecer novas possibilidades de viagem”, comemora Sidnei Piva, presidente do Grupo Itapemirim.

De acordo com Piva, o cronograma de trâmites para obtenção das certificações junto à ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) está sendo cumprido dentro do previsto.

