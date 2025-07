Em pronunciamento, Lula critica taxação dos EUA e rebate carta de Trump: “Não há vencedores em guerras tarifárias”

Notícias do Brasil – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez, na noite desta quinta-feira (17), seu terceiro pronunciamento oficial de 2025. Em um vídeo de mais de quatro minutos transmitido em rede nacional, Lula criticou duramente a decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Ele também respondeu à carta enviada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, classificando o conteúdo como uma “chantagem inaceitável”.

“Realizamos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos e encaminhamos, em 17 de maio, uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta, e o que veio foi uma chantagem inaceitável, em forma de ameaças às instituições brasileiras, e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos”, afirmou Lula.

Críticas a políticos brasileiros e defesa da economia nacional



Durante o pronunciamento, o presidente também criticou políticos brasileiros que, segundo ele, apoiam as medidas impostas por Washington. “Minha indignação é ainda maior ao saber que esse ataque ao Brasil conta com o apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no ‘quanto pior, melhor’. Não se importam com a economia do país nem com os prejuízos causados ao nosso povo”, disse.

Lula enfatizou que o Brasil busca cooperação internacional, mas está pronto para defender sua soberania. “Não há vencedores em guerras tarifárias. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. Mas que ninguém se esqueça: o Brasil tem um único dono – o povo brasileiro.”

Plataformas digitais e combate à desinformação

O presidente também abordou a regulação das plataformas digitais, destacando a necessidade de que empresas estrangeiras respeitem a legislação nacional. “No Brasil, ninguém está acima da lei. É preciso proteger as famílias brasileiras de indivíduos e organizações que utilizam as redes digitais para aplicar golpes, cometer crimes de racismo, incentivar a violência contra as mulheres, atacar a democracia, espalhar ódio e até desacreditar as vacinas.”

Diálogo com setores produtivos e defesa do Pix

Lula destacou que o governo está em diálogo com diversos setores para mitigar os impactos da medida tarifária. “Estamos nos reunindo com representantes dos setores produtivos, da sociedade civil e de órgãos fiscalizadores. Esta é uma grande ação conjunta, que envolve a indústria, o comércio, o setor de serviços, o setor agrícola e os trabalhadores.”

O presidente reafirmou o compromisso com boas relações internacionais, mas rechaçou as alegações de práticas desleais. “São falsas as alegações sobre práticas comerciais desleais por parte do Brasil. Os Estados Unidos acumulam, há mais de 15 anos, superávit comercial de 410 bilhões de dólares.”

Lula ainda rebateu críticas veladas ao sistema de pagamentos brasileiro. “O Pix é do Brasil. Não aceitaremos ataques ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo — e vamos protegê-lo.”