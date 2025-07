Embaixada dos EUA chama STF de “Supremo Tribunal de Moraes”

Notícias do Brasil – A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil causou controvérsia nesta segunda-feira (14) ao publicar, em sua conta oficial no X (antigo Twitter), uma mensagem na qual se refere ao Supremo Tribunal Federal (STF) como “Supremo Tribunal de Moraes” — menção direta ao ministro Alexandre de Moraes, relator de ações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Leia mais: Polícia Federal realiza ‘Operação Guardiões da Infância’ para combater abuso sexual infantil online no Amazonas

PUBLICIDADE

A publicação ocorreu após declarações do subsecretário do Departamento de Estado norte-americano para Diplomacia Pública, Darren Beattie, que defendeu as tarifas de 50% impostas pelo ex-presidente Donald Trump a produtos brasileiros. Segundo Beattie, a medida seria uma resposta às ações do governo Lula (PT) e do Judiciário brasileiro.

“Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas ao Supremo Tribunal de Moraes e ao governo Lula, em resposta aos ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio dos EUA. Esses ataques são vergonhosos e desrespeitam as tradições democráticas do Brasil”, diz o post publicado pela conta oficial da embaixada, em português.

O conteúdo da mensagem gerou ampla repercussão nas redes sociais e entre analistas internacionais, principalmente pelo tom incomum para um canal diplomático oficial. Ainda não está claro se a expressão utilizada foi resultado de um erro de tradução ou uma provocação intencional ao ministro do STF.