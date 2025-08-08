A notícia que atravessa o Brasil!

Empreiteira investigada pela Lava Jato vence licitação de R$ 594 milhões para construir sede do TRF-1

Construbase integra consórcio vencedor; histórico de prisões e processos não impedem contratação em Brasília.

Por Fernanda Pereira

08/08/2025 às 09:11

Foto: Ricardo Funari/Brazil Photos/LightRocket via Getty Images

Notícias do Brasil – A empreiteira Construbase, alvo de investigações da Operação Lava Jato, venceu a licitação da Novacap para a conclusão da construção da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), orçada em R$ 594,7 milhões. O resultado do certame foi divulgado na quarta-feira (6/8), e a contratação ainda pode ser questionada antes da homologação final.

O diretor comercial da Construbase, Genésio Schiavinato Júnior, chegou a ser preso e condenado a 12 anos de prisão por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa, em processos ligados a fraudes em licitações e pagamento de propinas em contratos da Petrobras. Entretanto, um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça (STJ) transferiu o caso para a Justiça Eleitoral, que atualmente analisa o processo.

O proprietário da Construbase, Vanderlei de Natale, também foi preso na Lava Jato, acusado de envolvimento em esquema de corrupção relacionado à Usina Nuclear de Angra 3. Em 2023, o TRF-1 rejeitou denúncia contra ele e outros investigados por insuficiência de provas.

A Construbase lidera o Consórcio Tribunal Novacap, com 40% de participação, que inclui as empresas GND Construções, Infracon Engenharia, Coérico e MHA Construções, e será responsável pela elaboração de projetos, obtenção de licenças, execução da obra, instalação de mobiliário e entrega final da sede do TRF-1, localizada em Brasília.

A obra, iniciada em 2007 e atualmente com 39% de execução, está situada em um terreno de 57.600 m² no Setor de Administração Federal Sul (SAFS). A Novacap coordena a atualização do projeto e o processo licitatório para a conclusão.

A estatal informou que o processo segue todas as normas da Lei nº 14.133/2021 e está em fase de análise, com possibilidade de recursos. A Construbase não se manifestou até a publicação da reportagem.

