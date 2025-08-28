A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Empresa acusa “Careca do INSS” de falsidade ideológica após uso indevido de nome em ministério

De acordo com informações obtidas via Lei de Acesso à Informação (LAI), Antunes esteve ao menos cinco vezes na sede da pasta.

Por Jonas Souza

28/08/2025 às 21:01

Notícias do Brasil  – A empresa de tecnologia em gestão de saúde Duosystem acusou o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, de utilizar o nome da companhia para ter acesso ao prédio do Ministério da Saúde, em Brasília.

De acordo com informações obtidas via Lei de Acesso à Informação (LAI), Antunes esteve ao menos cinco vezes na sede da pasta para se encontrar com Swedenberger Barbosa, o Berger, atual chefe do Gabinete Adjunto de Gestão Interna do Gabinete Pessoal da Presidência da República.

Em 2024, o lobista ingressou três vezes no ministério se apresentando como diretor da Duosystem. Em uma das ocasiões, estava acompanhado de Roberta Luchsinger, neta do falecido ex-banqueiro suíço Peter Paul Arnold Luchsinger, que ficou conhecida ao prometer uma doação de R$ 500 mil a Lula durante a Lava Jato. Já em 2025, Antunes entrou duas vezes no prédio como presidente da World Cannabis, empresa ligada ao setor de fitoterapia.

Notificação extrajudicial da Duosystem

A Duosystem reagiu ao episódio emitindo uma notificação extrajudicial contra Antunes. No documento, a companhia nega qualquer vínculo com o lobista e afirma que ele nunca foi autorizado a representá-la.

“Vossa Senhoria jamais foi contratado, credenciado ou, de qualquer forma, autorizado a falar em nome da notificante ou participar de reuniões em seu nome junto ao Ministério da Saúde ou a qualquer outra entidade”, diz o texto.

A empresa ainda destacou que o uso indevido de seu nome causa “profunda estranheza e repulsa” e advertiu que a conduta de Antunes pode configurar crimes como falsidade ideológica, falsa identidade e tráfico de influência. O lobista foi intimado a apresentar uma retratação formal no prazo de cinco dias.

Quem é o “Careca do INSS”

Figura central no esquema bilionário de fraude em descontos consignados do INSS, Antunes ganhou notoriedade pela influência que exercia dentro do órgão. Segundo a Polícia Federal, ele teria pago propina a ex-diretores do instituto e ao ex-procurador-geral do INSS.

Em maio deste ano, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão contra o lobista e apreendeu carros de luxo, como um Porsche 911 Carrera GTS e um BMW M135i, em Brasília. Ele e o filho ainda são alvo de múltiplos pedidos na CPMI do INSS, incluindo quebras de sigilo bancário e telemático.

O que diz a Duosystem

Em nota ao Metrópoles, a empresa reforçou que não mantém qualquer relação com o lobista e que Roberta Luchsinger, embora já tenha prestado serviços à companhia, não possui vínculo trabalhista atual.

“A DuoSystem Tecnologia e Informática esclarece que Antonio Carlos Camilo Antunes não tem e nunca teve qualquer relação com a empresa. Pelo contrário, diante do uso indevido e não autorizado do nome da companhia, a DuoSystem emitiu notificação extrajudicial contra ele, repudiando formalmente a prática e alertando para as consequências jurídicas de sua conduta”, declarou a empresa.

