Empresa contratada pelo governo federal faz serviço particular para filho de Bolsonaro

A Astronauta Filmes, contratada pelo governo federal com dinheiro público, não fez cobranças para realizar a cobertura de inauguração da Bolsonaro Jr Eventos e Mídia, empresa de Jair Renan Bolsonaro , quarto filho do presidente Jair Bolsonaro . Fotos e vídeos da festa foram divulgados nas redes sociais em outubro.

No ano de 2020, a produtora recebeu R$1,4 milhão do governo para fazer filmes publicitários. Ela cobrou R$ 729,9 mil por três peças publicitárias para o Ministério da Educação e o orçamento para três vídeos para o Ministério da Saúde ficou em R$ 642 mil, de acordo com a apuração do jornal Folha de S. Paulo. Contudo, o serviço para a empresa de Renan Bolsonaro foi gratuito.

Em um vídeo, é possível ver Renan Bolsonaro fazendo o gesto de “arminha” com a mão. Ele também aparece dançando e cumprimentando os convidados, que sem máscara em maioria – apenas um deles aparece fazendo o uso da proteção contra a Covid-19. A inauguração aconteceu em um ambiente fechado, no camarote 311 do estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A comemoração da abertura da empresa de Renan ocorreu sem que houvesse registro na Junta Comercial de Brasília, que só foi feito em 16 de novembro. Com um capital de RS 105 mil, a Bolsonaro Jr Eventos e Mídia foi aberta com um capital de R$ 105 mil e o negócio foi “totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país”, além de apresentar Renan como único sócio.

Procurado, o proprietário da produtora, Frederico Borges de Paiva, – que também estava presente no evento – afirmou que fez o serviço em troca de divulgação de sua marca. “Trocamos por permuta pela divulgação das nossas marcas, assim como fazemos em diversos outros projetos”, disse Paiva à Folha. O Planalto e Renan Bolsonaro não se pronunciaram.