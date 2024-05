Empresária grávida de quatro meses morre em acidente no dia do aniversário da mãe

Uma tragédia abalou a cidade de São Miguel do Guaporé na última segunda-feira (20), quando a empresária Bárbara Maria, de 24 anos, faleceu em um acidente de trânsito entre duas motocicletas. Bárbara estava grávida de quatro meses e o acidente ocorreu no dia do aniversário de sua mãe, tornando a perda ainda mais dolorosa para a família.

O acidente aconteceu na BR-429, km 181. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das motocicletas tentou realizar uma manobra de conversão para acessar uma linha vicinal, quando colidiu com o outro veículo que vinha no sentido oposto. Bárbara, que estava na motocicleta envolvida na manobra, sofreu graves ferimentos.

Ela foi imediatamente socorrida e levada para um hospital em Seringueiras, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de dar entrada na unidade. O condutor da outra motocicleta sofreu apenas lesões leves.

O acidente ocorreu no mesmo dia em que a mãe de Bárbara completava 54 anos. Horas antes do acidente, a jovem havia parabenizado sua mãe através das redes sociais.

A notícia da morte de Bárbara chocou a comunidade local, que a conhecia como uma jovem talentosa e cheia de vida.