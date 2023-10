Empresária morre após ser atingida com portão eletrônico da própria casa

Noticia Brasil – A empresária Rivana Ferreira, de 43 anos, faleceu última terça-feira (17), no Bairro Gameleira 1, em Rio Verde, Goiás, após sair de casa junto com a mãe para fazer compras e depois voltar para casa e ao estacionar o carro na entrada de casa ela desceu para abrir o portão com as próprias mãos. Mas, o portão estava com defeito e ela acabou sendo atingida por ele.

Ainda conforme as informações da família , o portão arrebentou e caiu em cima dela e quase acertou a mãe, que estava ajudando a filha. Os vizinhos correram para tirar a jovem debaixo do portão e chamaram o socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou a moça até o Hospital Municipal Universitário (HMU), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade médica.

A família contou a TV Anhanguera, que a estrutura é basculhante, ou seja, ela abre para cima e permanece suspensa na horizontal enquanto está aberta. Rivana era comerciante, dona de uma loja de roupas no bairro e faria aniversário no dia 23 de outubro. Os médicos tentaram reanimar a empresária por cerca de 1h30min.



