A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Empresário apontado como intermediário do ‘Careca do INSS’ diz que eles não eram sócios

Rubens Oliveira Costa afirmou à CPI que atuou apenas como administrador financeiro em algumas empresas.

23/09/2025 às 01:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – O empresário Rubens Oliveira Costa, apontado pela Polícia Federal (PF) como participante do esquema de descontos indevidos a aposentados, negou ser sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”. Ele prestou depoimento à CPI que investiga os crimes nesta segunda-feira, 22.

PUBLICIDADE

“Atuei em apenas quatro de suas empresas no papel de administrador financeiro, e nada além disso. Fui contratado como funcionário recebendo salário. Jamais recebi qualquer comissão ou dividendos”, disse.

De acordo com a PF, Oliveira Costa, era o intermediário do “Careca do INSS”. Ele se recusou a firmar compromisso de dizer a verdade, assim como fez o advogado Nelson Wilians, que na semana passada, respondeu a algumas perguntas dos parlamentares e depois optou por se manter em silêncio.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu a Oliveira Costa o direito de se manter em silêncio diante dos parlamentares.

PUBLICIDADE

De acordo com as investigações, Oliveira Costa é sócio de empresas envolvidas nos crimes e atuava como lobista e operador financeiro.

Nesta quinta-feira, 24, o “Careca do INSS” será ouvido, conforme antecipou o Estadão. Presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG) confirmou que o depoimento ocorrerá no colegiado. Camilo Antunes tinha depoimento marcado à CPI para a segunda-feira passada, 15. Ele confirmou a presença à secretaria da comissão, mas cancelou de última hora.

Oliveira Costa também afirmou que não participou do pagamento de propinas para a manutenção do esquema.

“Não distribuí nem entreguei e não participei de nenhum ato que fosse a entrega de recursos para quem quer que seja.”

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Amazonas

TCE-AM julga nesta terça contas da Câmara de Itapiranga e da Seinfra em sessão com 42 processos

A sessão será transmitida ao vivo pelo canal oficial do TCE-AM no YouTube e pelas redes sociais da Corte de Contas.

há 1 hora

Polícia

Rocam prende suspeito por tráfico em distribuidora no Japiim em Manaus

Abordagem em distribuidora levou à apreensão de porções de drogas e à prisão de um suspeito.

há 2 horas

Polícia

Mulher é morta a tiros enquanto voltava para casa em Manaus

Vítima foi surpreendida por atirador de tocaia na rua São Pedro.

há 3 horas

Polícia

Saiba quem era mulher executada a tiros dentro da própria casa em Manaus

Histórico inclui prisão com duas submetralhadoras em 2024.

há 3 horas

Polícia

Homem é procurado pela polícia por masturbar em sala de espera de UBS em Manaus

Flagra ocorreu na manhã desta segunda-feira (22) dentro da UBS.

há 4 horas