Empresário dá soco em ex-funcionário dentro do Tribunal Regional do Trabalho

Notícias do Brasil – Imagens de câmeras de segurança registraram uma agressão nas dependências do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), na Asa Norte (DF), na quarta-feira (10/9). O vídeo mostra o empresário Manoel Aveny Pinheiro de Souza, 46, de camiseta preta, desferindo um soco no rosto de Marcelo Patrício da Silva, 53, que vestia blusa listrada. Silva foi gerente de um supermercado de propriedade de Manoel Aveny, na Estrutural, por cinco meses, e move ação trabalhista cobrando verbas rescisórias.

Em relato, o ex-gerente afirma que, ao deixar a sala de audiência, viu o ex-patrão “tentando intimidar” uma testemunha do processo. Segundo ele, ao contestar o que ouviu — chamando de “mentira” uma fala de Manoel —, levou o golpe no corredor do tribunal. Silva diz que não aceitou a proposta apresentada na conciliação por orientação de sua advogada.

Procurado, Manoel Aveny classificou o ato como “reação impensada”, alegando ter sido insultado por Silva e que as ofensas teriam atingido também sua esposa. O empresário disse ter registrado boletim de ocorrência por calúnia e difamação e solicitado a instalação de investigação para apurar possíveis desvios de recursos na empresa. Sobre as verbas rescisórias, afirmou que, a pedido do ex-empregado, o registro em carteira não foi feito de imediato para que ele continuasse recebendo seguro-desemprego de vínculo anterior; segundo ele, “todos os direitos rescisórios foram pagos”.