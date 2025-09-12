A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Empresário dá soco em ex-funcionário dentro do Tribunal Regional do Trabalho

Em relato, o ex-gerente afirma que, ao deixar a sala de audiência, viu o ex-patrão “tentando intimidar”.

Por Beatriz Silveira

12/09/2025 às 17:02 - Atualizado em 12/09/2025 às 17:19

Ver resumo

Notícias do Brasil – Imagens de câmeras de segurança registraram uma agressão nas dependências do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), na Asa Norte (DF), na quarta-feira (10/9). O vídeo mostra o empresário Manoel Aveny Pinheiro de Souza, 46, de camiseta preta, desferindo um soco no rosto de Marcelo Patrício da Silva, 53, que vestia blusa listrada. Silva foi gerente de um supermercado de propriedade de Manoel Aveny, na Estrutural, por cinco meses, e move ação trabalhista cobrando verbas rescisórias.

PUBLICIDADE

Em relato, o ex-gerente afirma que, ao deixar a sala de audiência, viu o ex-patrão “tentando intimidar” uma testemunha do processo. Segundo ele, ao contestar o que ouviu — chamando de “mentira” uma fala de Manoel —, levou o golpe no corredor do tribunal. Silva diz que não aceitou a proposta apresentada na conciliação por orientação de sua advogada.

Leia também: Ônibus voltam a circular normalmente em Manaus após paralisação dos rodoviários

PUBLICIDADE

Procurado, Manoel Aveny classificou o ato como “reação impensada”, alegando ter sido insultado por Silva e que as ofensas teriam atingido também sua esposa. O empresário disse ter registrado boletim de ocorrência por calúnia e difamação e solicitado a instalação de investigação para apurar possíveis desvios de recursos na empresa. Sobre as verbas rescisórias, afirmou que, a pedido do ex-empregado, o registro em carteira não foi feito de imediato para que ele continuasse recebendo seguro-desemprego de vínculo anterior; segundo ele, “todos os direitos rescisórios foram pagos”.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Prefeita Macelly Veras é notificada pelo TCE-AM por suposto acúmulo ilegal de cargos em Maués

O despacho que admite a investigação foi assinado no Gabinete da Presidência do TCE-AM, em Manaus.

há 22 segundos

Brasil

Policial reage e mata suspeito durante tentativa de assalto

Samu confirma a morte no local; perícia e 92º DP investigam a dinâmica da ocorrência em Santo Amaro.

há 14 minutos

Caiu na rede é post!

Ruivinha de Marte revela que ficou em depressão profunda após A Fazenda e gastou todo o cachê para se tratar: “sai devastada”

Em entrevista, a influenciadora conta que buscou tratamentos alternativos no pós-rality.

há 30 minutos

Brasil

Damares Alves alerta para risco de morte de Bolsonaro em prisão

A senadora também mencionou as crises de soluço que o líder conservador enfrenta.

há 37 minutos

Brasil

Governo Lula acelera pagamento de emendas para conter adesão à anistia durante julgamento de Bolsonaro

Desde o início da análise do caso na Suprema Corte, foram liberados R$ 3,2 bilhões, em uma estratégia para fortalecer o Planalto.

há 1 hora