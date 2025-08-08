A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Empresário é preso após espancar esposa dentro de elevador; vídeo

Polícia apreendeu armas e munições na casa do suspeito de 66 anos.

Por Fernanda Pereira

08/08/2025 às 08:39 - Atualizado em 08/08/2025 às 08:40

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Câmeras de segurança de um prédio no Guará II, no Distrito Federal, registraram o momento em que o empresário Cleber Lúcio Borges, 55 anos, agride violentamente a esposa, de 34, dentro de um elevador. O ataque ocorreu na última sexta-feira (1º/8) e foi revelado após a vítima ser internada em um hospital particular.

PUBLICIDADE

Nas imagens, é possível ver Cleber atingindo a mulher com um soco assim que as portas do elevador se abrem. Em seguida, já dentro do equipamento, ele desfere novos socos e cotoveladas, derrubando a vítima no chão. Mesmo após ela se levantar, as agressões continuam, incluindo a retirada forçada de uma bolsa de sua mão. O vídeo termina com a mulher caída, enquanto o agressor deixa o local.

A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que suspeitou da violência após conversar com a filha e descobrir que ela havia sido levada pelo marido ao hospital. Segundo o boletim de ocorrência, o casal está junto há 17 anos e há histórico de outras agressões.

PUBLICIDADE

Leia mais: Ex-jogador vira réu por agredir namorada com 61 socos em elevador

Moradores do condomínio também ouviram gritos e acionaram a Polícia Militar no dia do crime, mas a vítima negou inicialmente ter sido agredida. Já no hospital, ela confirmou o conflito, mas afirmou não querer medidas protetivas nem representar criminalmente contra o companheiro.

Na quinta-feira (7/8), Cleber foi preso durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Na residência, a polícia encontrou duas armas de fogo — uma pistola Beretta calibre .22 e outra de calibre não identificado — além de 518 munições. Ele foi autuado por posse irregular de arma e teve fiança fixada em R$ 25,9 mil, mas segue preso preventivamente.

Por meio de nota, a defesa do empresário afirmou que o caso ainda está em apuração, que as condutas não foram objeto de denúncia formal e que todas as medidas de defesa estão sendo adotadas.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

MP do Amazonas investiga falhas no transporte aquaviário entre Uarini e Tefé

Fiscalização busca corrigir irregularidades que põem em risco segurança de passageiros e cargas.

há 29 segundos

Brasil

Empreiteira investigada pela Lava Jato vence licitação de R$ 594 milhões para construir sede do TRF-1

Construbase integra consórcio vencedor; histórico de prisões e processos não impedem contratação em Brasília.

há 7 minutos

Polícia

Homem é encontrado executado e amarrado em via pública com bilhete misterioso; veja

Polícia investiga possível conexão entre crimes na zona norte de Manaus.

há 33 minutos

Meio Ambiente

MPF pressiona Ibama por veto total ao uso de mercúrio na mineração da Amazônia

Órgão quer eliminar brechas legais que permitem a utilização da substância, associada a graves danos ambientais e à saúde pública.

há 51 minutos

Economia

Abertura da Construnorte 2025 promove negócios no setor da construção

Expectativa é de que mais de 100 expositores apresentem seus produtos e serviços no mês de novembro.

há 1 hora