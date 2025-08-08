Empresário é preso após espancar esposa dentro de elevador; vídeo

Notícias do Brasil – Câmeras de segurança de um prédio no Guará II, no Distrito Federal, registraram o momento em que o empresário Cleber Lúcio Borges, 55 anos, agride violentamente a esposa, de 34, dentro de um elevador. O ataque ocorreu na última sexta-feira (1º/8) e foi revelado após a vítima ser internada em um hospital particular.

Nas imagens, é possível ver Cleber atingindo a mulher com um soco assim que as portas do elevador se abrem. Em seguida, já dentro do equipamento, ele desfere novos socos e cotoveladas, derrubando a vítima no chão. Mesmo após ela se levantar, as agressões continuam, incluindo a retirada forçada de uma bolsa de sua mão. O vídeo termina com a mulher caída, enquanto o agressor deixa o local.

A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que suspeitou da violência após conversar com a filha e descobrir que ela havia sido levada pelo marido ao hospital. Segundo o boletim de ocorrência, o casal está junto há 17 anos e há histórico de outras agressões.

Moradores do condomínio também ouviram gritos e acionaram a Polícia Militar no dia do crime, mas a vítima negou inicialmente ter sido agredida. Já no hospital, ela confirmou o conflito, mas afirmou não querer medidas protetivas nem representar criminalmente contra o companheiro.

Na quinta-feira (7/8), Cleber foi preso durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Na residência, a polícia encontrou duas armas de fogo — uma pistola Beretta calibre .22 e outra de calibre não identificado — além de 518 munições. Ele foi autuado por posse irregular de arma e teve fiança fixada em R$ 25,9 mil, mas segue preso preventivamente.

Por meio de nota, a defesa do empresário afirmou que o caso ainda está em apuração, que as condutas não foram objeto de denúncia formal e que todas as medidas de defesa estão sendo adotadas.