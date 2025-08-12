A notícia que atravessa o Brasil!

Empresário é preso em academia após matar gari em briga de trânsito

Homem atirou contra trabalhador durante serviço e foi detido horas depois pela polícia.

Por Fernanda Pereira

12/08/2025 às 12:13

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – Um desentendimento no trânsito terminou em tragédia na manhã desta segunda-feira (11) em Belo Horizonte, Minas Gerais. O empresário René da Silva Nogueira Junior, 47 anos, foi preso após disparar contra o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, que realizava a coleta de lixo no bairro Vista Alegre. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no hospital.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o conflito começou quando René conduzia um veículo BYD cinza e parou em sentido contrário ao caminhão de coleta, causando irritação. Segundo testemunhas, ele sacou uma arma de fogo, ameaçou o motorista do caminhão e efetuou um disparo contra Laudemir, que foi atingido nas costelas, com o projétil atravessando o corpo.

Laudemir foi socorrido e levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas faleceu devido a uma hemorragia interna. No local do crime, a perícia recolheu dois cartuchos de calibre .380. Não há imagens de câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações.

Horas após o ocorrido, René foi encontrado e preso em uma academia da capital. A Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante por homicídio qualificado, com agravantes de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Três testemunhas reconheceram o suspeito, que permanece à disposição da Justiça no sistema prisional.

Além disso, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil abriu investigação para apurar a conduta de uma delegada que teria vínculo pessoal com o empresário, a fim de garantir a imparcialidade do processo.

