Brasil

Empresário investigado por ligação com PCC aparece em fotos com Valdemar e Kassab

Gabriel é um dos proprietários da rede de combustíveis Boxter e foi alvo de busca e apreensão na Operação Carbono Oculto.

Por Jonas Souza

13/09/2025 às 17:55

Notícias do Brasil  – Gabriel Cepeda Gonçalves, empresário sob investigação por suposto vínculo com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), foi registrado em fotos ao lado de políticos influentes, incluindo o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e o presidente do PSD, Gilberto Kassab.

Gabriel é um dos proprietários da rede de combustíveis Boxter e foi alvo de busca e apreensão na Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal no final de agosto. Segundo a PF, a família Cepeda e a rede Boxter mantêm relações com o PCC, grupo que já vinha sendo investigado desde a Operação Rei do Crime, em 2020. Na ocasião, foram presos o pai de Gabriel e seu irmão.

Nas fotos com Valdemar e Kassab, Gabriel aparece acompanhado do atleta de MMA e influenciador digital Matheus Serafim, que atuou como intermediário nos encontros. Serafim, assessor comissionado na liderança do Republicanos na Assembleia Legislativa de São Paulo, afirmou que Gabriel o acompanhou a eventos políticos em busca de recursos para o esporte e que não houve vínculo político direto.

Kassab declarou que não conhece Gabriel, apenas Serafim, enquanto Valdemar informou que o empresário foi levado ao partido por Serafim. Relatórios do Ministério Público de São Paulo apontam que Gabriel usaria laranjas para ocultar a propriedade de 23 postos da rede Boxter e que a rede seria usada para lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Além das aparições públicas, Gabriel Cepeda também fez doações eleitorais: R$ 10 mil para a campanha de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo em 2024 e R$ 9 mil ao diretório do Republicanos de Guarulhos.

