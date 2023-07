Empresário nega que tenha agredido filho de Alexandre de Moraes em aeroporto

A Polícia Federal (PF), ouviu em Piracicaba (SP), nesta terça-feira (18), o empresário Roberto Mantovani e sua esposa Andrea Mantovani, suspeitos de ter hostilizado o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e sua família, no aeroporto de Roma, na última sexta-feira (14).

De acordo com o advogado do casal Ralph Tótima, Mantovani negou que tenha agredido o filho do ministro do STF e disse que o “afastou” o rapaz.

“Ele nega que tenha havido o empurrão. Ele diz que, em razão de ofensas que eram proferidas à sua esposa, ele afastou essa pessoa — como eu disse, que ele sequer sabia quem era — que fazia ofensas bastante pesadas, muito desrespeitosas à sua mulher”, disse Tótima.

No breve intervalo entre o final do depoimento de Roberto e o início do depoimento de Andrea, Tótima falou à imprensa. De acordo com o advogado, Roberto disse à PF que não houve agressão, negando ter empurrado o filho de Moraes. Ele disse que “afastou” o filho do ministro para tentar tirá-lo de perto de sua esposa.

O advogado afirmou que, no momento da confusão, Roberto não sabia que se tratava do filho de Alexandre de Moraes: “Posteriormente teria sido dito a eles tratar-se do filho do ministro Alexandre de Moraes, mas é algo que eu não sei dizer se é de fato o filho dele.”

Ele ainda alega que, segundo o depoimento de Roberto, o empresário “viu o ministro, comentou com a família que o ministro estava ali, mas o ministro estava de costas e imediatamente o ministro adentrou a sala VIP [do aeroporto]. Ele não teve qualquer contato, não trocou nenhuma palavra com o ministro Alexandre de Moraes”.

Na versão repassada por Ralph Tótima, “o senhor Roberto não presenciou ninguém hostilizando o ministro”.

Em depoimento à Polícia Federal no último domingo (16), Alex Zanatta Bignotto, que também é acusado no processo, negou ter hostilizado Moraes ou agredido fisicamente o filho do magistrado.

