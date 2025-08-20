Empresário que matou gari alega depressão e assédio moral em laudo médico

Notícias do Brasil – O empresário Renê da Silva Nogueira Junior, que confessou ter assassinado o gari Laudemir de Souza Fernandes após uma discussão no trânsito, já havia relatado sofrer de depressão e ansiedade severa em uma perícia médica realizada em 2023. Os documentos apontam que ele atribuiu o quadro a episódios de assédio moral vividos em seu antigo emprego.

Segundo o laudo, Renê descreveu ter enfrentado seis meses de assédio intenso, o que teria desencadeado tremores, estresse e crises de ansiedade. Em setembro de 2022, ele iniciou tratamento psiquiátrico, com uso de medicamentos e acompanhamento regular. Um relatório de maio de 2023 mencionava sintomas de perda de prazer e pensamentos negativos.

Leia mais: Empresário é preso em academia após matar gari em briga de trânsito

O perito diagnosticou “episódio depressivo”, mas concluiu que, no momento do exame, Renê estava apto para exercer suas atividades profissionais, apresentando apenas sintomas leves. A avaliação indicou incapacidade laboral entre janeiro e agosto de 2023, mas estabilização após esse período.

O homicídio ocorreu em 18 de agosto deste ano. Durante depoimento, o empresário admitiu ter utilizado a pistola calibre .380 de sua esposa, a delegada da Polícia Civil Ana Paula Balbino Nogueira, para matar o gari. A arma foi encontrada na residência do casal, e perícia confirmou que o disparo partiu dela.

A delegada, que entregou a pistola voluntariamente, afirmou não ter conhecimento do crime e responde a investigação na Corregedoria da corporação. O Ministério Público já solicitou o bloqueio dos bens do casal.