Empresário tem celular furtado enquanto dormia sob medicação em hospital

Notícias do Brasil – Um empresário de 51 anos teve o celular furtado enquanto estava internado e sob efeito de medicamentos em um hospital particular de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O caso ocorreu na última quarta-feira (7) e foi registrado em boletim de ocorrência.

Segundo relato da esposa da vítima, Carla Beatriz Oliveira, Fabiano Canuto de Oliveira foi internado na segunda-feira (5) com dificuldades respiratórias e acúmulo de líquido nos pulmões. Desde então, permanecia sob observação em um quarto compartilhado com outro paciente.

Na quarta-feira, por volta das 14h, Fabiano recebeu um calmante e adormeceu. Ao despertar cerca de duas horas depois, percebeu o sumiço de seu iPhone 15 Pro. A esposa iniciou o rastreamento do aparelho, identificando que ele ainda estava no hospital até as 16h. Em seguida, o celular passou a emitir sinais em diferentes regiões da cidade, como a Rua Mirassol, a Rua Dr. Presciliano Pinto e, por fim, a Avenida Constituição, no bairro Vila Diva.

Um amigo da família percorreu os locais indicados pelo rastreamento, mas encontrou apenas comércios fechados e nenhum sinal do dispositivo. A direção do hospital foi informada e declarou que não se responsabiliza pelo furto, mas afirmou estar colaborando com as investigações, inclusive fornecendo imagens das câmeras de segurança.

Carla lamentou o ocorrido e criticou a ausência de ação da polícia, mesmo com indícios claros da possível localização do celular. Segundo ela, o aparelho armazenava dados profissionais importantes do marido, que atua no setor de logística.

O caso está sendo apurado pelas autoridades locais.