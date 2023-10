Empresário Thiago Brennand vira réu por calúnia, injúria e difamação de advogada

O empresário Thiago Brennand enfrenta mais uma ação penal, agora movida pela advogada Gabriela Manssur, representando as primeiras mulheres que denunciaram o empresário. Brennand será julgado por calúnia, injúria e difamação, devido à publicação de vídeos nas redes sociais com ataques à advogada. Nesses vídeos, Gabriela Manssur foi chamada de “bandida”, “maloqueira” e “canalha”. Atualmente, o empresário encontra-se preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo.

A queixa-crime apresentada contra Thiago Brennand foi recebida pelo juiz Israel Salu, da 2ª Vara de Porto Feliz, em São Paulo. O juiz deu prazo para a defesa do empresário e o Ministério Público se manifestarem sobre o caso. Vale ressaltar que a advogada Gabriela Manssur informou que não tem interesse em fazer acordo e está buscando uma indenização no valor de R$ 400 mil.

Recentemente, Thiago Brennand sofreu mais um revés em sua trajetória, sendo condenado a 10 anos e seis meses de prisão, em regime inicial fechado, por estupro. Além disso, o empresário enfrenta uma série de outros processos por abuso sexual, ameaça, lesão corporal, corrupção de menores, sequestro e cárcere privado.

As primeiras denúncias contra Thiago Brennand vieram à tona após ele agredir a modelo Helena Gomes em uma academia na zona sul de São Paulo. Após esse episódio, outros relatos de abuso surgiram em série, levando a uma maior exposição das ações do empresário.

Antes de ser preso, Thiago Brennand foi considerado fugitivo internacional, tendo ficado quase um mês foragido nos Emirados Árabes. Ele estava com o nome incluído na lista de difusão vermelha da Interpol, até ser localizado e preso pelas autoridades.

A reportagem do Estadão busca contato com a defesa do empresário para obter sua versão dos fatos. O espaço está aberto para manifestação.