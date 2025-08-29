Empresários são presos por financiar plano do PCC para matar promotor

Notícias do Brasil – Dois empresários de Campinas (SP) foram presos por envolvimento no financiamento de um plano do PCC (Primeiro Comando da Capital) para assassinar o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Segundo o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), os empresários, que atuam nos setores de comércio de veículos e transporte, forneceram veículos, armamentos e contrataram pessoas para tentar concretizar o atentado. O objetivo seria impedir investigações sobre crimes como tráfico de drogas, organização criminosa armada e lavagem de dinheiro.

O plano teria como principal articulador Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido como “Serginho Mijão”, líder do PCC em liberdade, atualmente foragido, possivelmente na Bolívia. O promotor Amauri Silveira Filho está sob proteção especial enquanto as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos.

A operação foi conduzida pelo Gaeco e pelo 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia Militar (BAEP) de Campinas, com cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão determinados pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas.

As autoridades continuam investigando possíveis ramificações da facção criminosa na região, buscando desarticular a rede que planejava o ataque.