A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Encontro entre Lula e Trump permanece sem data ou formato definido, afirma Alckmin

A expectativa é que o primeiro contato seja remoto, via telefone ou videoconferência.

Por Fernanda Pereira

29/09/2025 às 11:49

Ver resumo
Encontro entre Lula e Trump permanece sem data ou formato definido, afirma Alckmin

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta segunda-feira (29) que ainda não há definição sobre data, formato ou local para a conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, dos Estados Unidos, cujo tema principal será a sobretaxa de 50% aplicada por Washington a produtos brasileiros.

PUBLICIDADE

“Não tem ainda informação sobre a data e o tipo do encontro, mas entendo que ele é um passo importante para a gente poder avançar”, declarou Alckmin à rádio CBN.

A expectativa é que o primeiro contato seja remoto, via telefone ou videoconferência, enquanto um encontro presencial ficaria para uma segunda etapa. O governo estuda diferentes cenários, incluindo uma visita à Casa Branca, encontro em Mar-a-Lago ou até outro país, aproveitando compromissos diplomáticos.

Lula tem viagens programadas para Itália, Indonésia e Malásia em outubro, e Trump pode comparecer à cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático na Malásia, que também deve contar com a participação do presidente brasileiro.

PUBLICIDADE

Alckmin ressaltou que o governo possui bons argumentos para reverter a sobretaxa. “Os EUA têm superávit na balança comercial com o Brasil”, disse, lembrando que também ocupa o cargo de ministro da Indústria, Comércio e Serviços. “Estamos otimistas. Vamos aguardar os próximos dias para avançar mais.”

Leia mais em: Jornalista esportivo Paulo Soares, o ‘Amigão’, morre aos 63 anos

Além das negociações com os Estados Unidos, o vice-presidente comentou medidas da economia interna, como a proposta que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil, prevista para votação na Câmara nesta quarta-feira (1º) e com implementação prevista para 2026.

Alckmin também pediu ao Banco Central redução da taxa Selic, atualmente em 15% ao ano. “Estamos otimistas que a gente possa ter uma redução da Selic mais rápida”, afirmou, observando que o índice é o maior desde julho de 2006, quando chegou a 15,25% ao ano, no primeiro mandato de Lula.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Manaus

Dois trabalhadores morrem eletrocutados durante serviço em condomínio de Manaus

Acidente ocorreu durante serviço na Vivenda do Pontal, no Tarumã; equipes de emergência foram acionadas.

há 1 minuto

Polícia

Irmã encomendou assassinato de mulher na frente da filha por R$ 2.500 no Amazonas

Polícia Civil e Militar do Amazonas detalham o caso que chocou Manacapuru.

há 22 minutos

Amazonas

“A BR-319 é uma dívida que o Brasil tem com os amazonenses”, diz Eduardo Braga

Senador aproveitou a passagem do ministro de Lula em Manaus para dizer que o Brasil tem uma dívida com os amazonenses.

há 39 minutos

Esporte

Popó se pronuncia de direto de hospital após confusão no Spaten Fight Night; Veja

Ex-boxeador Acelino Freitas sofreu agressão de treinador e precisará de cirurgia; Wanderlei deixou o evento com fratura no nariz após tumulto generalizado.

há 49 minutos

Amazonas

Ministro Silvio Costa Filho cumpre agenda no Amazonas com entrega de balsas e modernização de portos

Em Manaus, o Ministro dos Portos participará da entrega das primeiras balsas de minério de ferro produzidas pelo projeto da LHG Mining.

há 1 hora