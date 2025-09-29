Encontro entre Lula e Trump permanece sem data ou formato definido, afirma Alckmin

Notícias do Brasil – O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta segunda-feira (29) que ainda não há definição sobre data, formato ou local para a conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, dos Estados Unidos, cujo tema principal será a sobretaxa de 50% aplicada por Washington a produtos brasileiros.

PUBLICIDADE

“Não tem ainda informação sobre a data e o tipo do encontro, mas entendo que ele é um passo importante para a gente poder avançar”, declarou Alckmin à rádio CBN.

A expectativa é que o primeiro contato seja remoto, via telefone ou videoconferência, enquanto um encontro presencial ficaria para uma segunda etapa. O governo estuda diferentes cenários, incluindo uma visita à Casa Branca, encontro em Mar-a-Lago ou até outro país, aproveitando compromissos diplomáticos.

Lula tem viagens programadas para Itália, Indonésia e Malásia em outubro, e Trump pode comparecer à cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático na Malásia, que também deve contar com a participação do presidente brasileiro.

PUBLICIDADE

Alckmin ressaltou que o governo possui bons argumentos para reverter a sobretaxa. “Os EUA têm superávit na balança comercial com o Brasil”, disse, lembrando que também ocupa o cargo de ministro da Indústria, Comércio e Serviços. “Estamos otimistas. Vamos aguardar os próximos dias para avançar mais.”

Leia mais em: Jornalista esportivo Paulo Soares, o ‘Amigão’, morre aos 63 anos

Além das negociações com os Estados Unidos, o vice-presidente comentou medidas da economia interna, como a proposta que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil, prevista para votação na Câmara nesta quarta-feira (1º) e com implementação prevista para 2026.

Alckmin também pediu ao Banco Central redução da taxa Selic, atualmente em 15% ao ano. “Estamos otimistas que a gente possa ter uma redução da Selic mais rápida”, afirmou, observando que o índice é o maior desde julho de 2006, quando chegou a 15,25% ao ano, no primeiro mandato de Lula.