Enem 2025: prazo para solicitar isenção da taxa termina nesta sexta-feira

Notícias do Brasil – O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 termina às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira, 2 de maio. Os interessados devem realizar o pedido por meio da Página do Participante, utilizando login da conta Gov.br, o portal único de serviços digitais do governo federal.

O mesmo prazo também vale para os participantes do Enem 2024 que obtiveram isenção, mas não compareceram aos dias de prova. Para terem direito à gratuidade novamente, esses candidatos precisam justificar a ausência, também pela Página do Participante, até o fim do dia 2 de maio. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame, reforça a necessidade de cumprir esse requisito.

A isenção é garantida a estudantes matriculados na terceira série do ensino médio em escolas públicas, àqueles que cursaram todo o ensino médio em instituição pública ou como bolsistas integrais em escolas privadas, bem como a quem se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica — desde que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo (CadÚnico) ou participe do programa Pé-de-Meia.

Para justificar a ausência no Enem 2024, são aceitas situações como acidentes, doenças, maternidade ou paternidade, morte de familiar, mudanças de residência por motivo de saúde da família, trabalho, privação de liberdade e assaltos, entre outros. Todas as ocorrências devem ter acontecido nos dias regulares de aplicação (3 e 10 de novembro de 2024) ou nas datas de reaplicação (10 e 11 de dezembro de 2024).

O resultado preliminar das solicitações de isenção e das justificativas de ausência será divulgado no dia 12 de maio. Quem tiver o pedido indeferido poderá entrar com recurso entre os dias 12 e 16 de maio, e o resultado final será publicado em 22 de maio.

Mesmo com a isenção concedida, o candidato precisará efetuar a inscrição normalmente, em período que será definido em edital futuro. Aqueles que não obtiverem a isenção deverão pagar a taxa de participação — cujo valor para 2025 ainda não foi divulgado. Em 2024, a taxa foi de R$ 85 e mais de 63% dos inscritos foram isentos do pagamento.