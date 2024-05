Enfermeira é demitida após postar foto de paciente na UTI com ferimentos expostos e legenda inadequada: “eu no meu dia mais cozinheira”

Uma enfermeira foi demitida do Hospital Geral de Roraima (HGR), o maior do estado, após postar uma foto de um paciente com ferimentos expostos em suas redes sociais. A imagem, compartilhada no Instagram, causou indignação após a enfermeira adicionar uma legenda considerada inadequada, desencadeando uma série de repercussões.

O registro, feito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, mostrava um paciente deitado em seu leito, visivelmente ferido nos braços e pernas, próximo à virilha. A enfermeira, utilizando luvas, aparece na foto segurando gazes ao lado de uma estudante de enfermagem.

A repercussão se deu após a imagem ser compartilhada em um perfil da rede social, onde alguém fez um print e começou a circular pela internet. A legenda que acompanhou a foto – “eu no meu dia mais cozinheira” – causou indignação e críticas por parte dos internautas, que consideraram a postagem desrespeitosa e insensível diante da situação do paciente.

Em resposta ao ocorrido, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), responsável pelo HGR, lamentou profundamente a conduta da enfermeira e anunciou a rescisão de seu contrato. Em uma declaração pública nas redes sociais, a Sesau reiterou seu compromisso com a ética e a humanização no atendimento à saúde e afirmou que o episódio foi comunicado ao Conselho Regional de Enfermagem para as devidas providências.

A enfermeira demitida, ao se pronunciar publicamente, pediu desculpas pela postagem e explicou que a legenda foi inspirada em uma trend das redes sociais, sem a intenção de prejudicar seu trabalho ou desrespeitar o paciente. No entanto, a Sesau considerou sua conduta uma clara violação do princípio de moralidade administrativa e tomou a decisão de desligá-la em conformidade com a legislação vigente.